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Опубликовано 2 января 2021, 13:30
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Какую тайну хранит "самый одинокий дом в мире", затерянный среди Атлантического океана

Происхождение постройки взбудоражило людские умы.

Крошечный белый домик, расположенный на исландском острове Эдлидаэй, за время своего существования оброс массой самых противоречивых и фантастических слухов. Одни считали, что жилище построил некий миллиардер, чтобы укрыться в нём, если вдруг грянет зомби-апокалипсис.

Фото © Instagram / little.curation

Фото © Instagram / little.curation

Другие предполагали, что в затерянном среди Атлантического океана домике мог поселиться религиозный отшельник, решивший изолироваться от мирской суеты. А кто-то считал, что единственная постройка на пустынном скалистом острове принадлежит музыкальной легенде Исландии — певице Бьорк.

Фото © Instagram / goodlife

Фото © Instagram / goodlife

Однако ни одна из этих теорий не была близка к правде, пишет The Sun. И тем, кто видел сказочные фотографии этого фантастического места, хотелось узнать, кто же построил загадочный домик в месте, где совсем нет людей. На протяжении XVIII и XIX веков на острове постоянно проживали несколько семей, которые занимались рыбной ловлей, охотой на тупиков и разведением скота. Но в 30-е годы XX века оттуда уехали последние поселенцы.

Фото © Facebook / OK media

Фото © Facebook / OK media

На самом деле загадочная постройка, взбудоражившая умы, появилась благодаря охотничьей ассоциации и является охотничьим домиком. Несмотря на то что люди покинули это место, они всё ещё возвращались туда за тупиками. Жилище не может похвастаться удобствами: там нет ни электричества, ни водопровода. Однако там есть сауна, работающая за счёт дождевой воды. Сейчас остров внесён в список природных заповедников, так как там гнездятся буревестники и другие морские птицы. Туристические компании предлагают однодневные поездки для тех, кто желает насладиться особой атмосферой этого уединённого уголка.

Бабушка нашла на пляже загадочное существо, которое оказалось "самым красивым убийцей в океане"
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Фото © Instagram / little.curation

Алина Гостева
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