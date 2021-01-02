Какую тайну хранит "самый одинокий дом в мире", затерянный среди Атлантического океана
Происхождение постройки взбудоражило людские умы.
Крошечный белый домик, расположенный на исландском острове Эдлидаэй, за время своего существования оброс массой самых противоречивых и фантастических слухов. Одни считали, что жилище построил некий миллиардер, чтобы укрыться в нём, если вдруг грянет зомби-апокалипсис.
Другие предполагали, что в затерянном среди Атлантического океана домике мог поселиться религиозный отшельник, решивший изолироваться от мирской суеты. А кто-то считал, что единственная постройка на пустынном скалистом острове принадлежит музыкальной легенде Исландии — певице Бьорк.
Фото © Instagram / goodlife
Однако ни одна из этих теорий не была близка к правде, пишет The Sun. И тем, кто видел сказочные фотографии этого фантастического места, хотелось узнать, кто же построил загадочный домик в месте, где совсем нет людей. На протяжении XVIII и XIX веков на острове постоянно проживали несколько семей, которые занимались рыбной ловлей, охотой на тупиков и разведением скота. Но в 30-е годы XX века оттуда уехали последние поселенцы.
Фото © Facebook / OK media
На самом деле загадочная постройка, взбудоражившая умы, появилась благодаря охотничьей ассоциации и является охотничьим домиком. Несмотря на то что люди покинули это место, они всё ещё возвращались туда за тупиками. Жилище не может похвастаться удобствами: там нет ни электричества, ни водопровода. Однако там есть сауна, работающая за счёт дождевой воды. Сейчас остров внесён в список природных заповедников, так как там гнездятся буревестники и другие морские птицы. Туристические компании предлагают однодневные поездки для тех, кто желает насладиться особой атмосферой этого уединённого уголка.