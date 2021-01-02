Какую тайну хранит "самый одинокий дом в мире", затерянный среди Атлантического океана

Крошечный белый домик, расположенный на исландском острове Эдлидаэй, за время своего существования оброс массой самых противоречивых и фантастических слухов. Одни считали, что жилище построил некий миллиардер, чтобы укрыться в нём, если вдруг грянет зомби-апокалипсис.

Фото © Instagram / little.curation

Другие предполагали, что в затерянном среди Атлантического океана домике мог поселиться религиозный отшельник, решивший изолироваться от мирской суеты. А кто-то считал, что единственная постройка на пустынном скалистом острове принадлежит музыкальной легенде Исландии — певице Бьорк.

Фото © Instagram / goodlife

Однако ни одна из этих теорий не была близка к правде, пишет The Sun. И тем, кто видел сказочные фотографии этого фантастического места, хотелось узнать, кто же построил загадочный домик в месте, где совсем нет людей. На протяжении XVIII и XIX веков на острове постоянно проживали несколько семей, которые занимались рыбной ловлей, охотой на тупиков и разведением скота. Но в 30-е годы XX века оттуда уехали последние поселенцы.

Фото © Facebook / OK media