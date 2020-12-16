В США заявили о попытке теракта "в стиле 11 сентября"

Злоумышленник планировал угнать самолёт и врезаться в самое высокое здание в одном из крупных городов страны.

Американские власти предъявили обвинение кенийцу, принадлежащему к одной из исламистских группировок, в планировании нападения на здание в США, которое походило бы на теракт 11 сентября. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на прокуратуру Манхэттена.

Обвиняемого зовут Чоло Абди Абдулах. Он был задержан на Филиппинах и 15 декабря передан властям США. В ближайшее время мужчина предстанет перед судом.

По данным прокуратуры, злоумышленник прошёл обучение в лётной школе и получил лицензию пилота. Он планировал угнать самолёт и врезаться на нём в самое высокое здание в крупном американском городе, каком именно — не уточняется.