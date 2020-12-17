Путин: Останутся ли в России партии-тяжеловесы, решать избирателям

Глава государства напомнил, что в связи с поправками к конституции у Думы появилось больше полномочий. Это существенно повышает ответственность депутатов перед страной.

Президент России Владимир Путин в ходе своей большой пресс-конференции ответил на вопрос, не пора ли большим политическим партиям-тяжеловесам уступить место молодым. По словам главы государства, решение остаётся за избирателями.

— Это решают граждане, это решают избиратели, они принимают решение, кого поддержать. Но даёт ли наша политическая система — а она развивается — возможность большему количеству политических сил принять участие в национальных избирательных кампаниях? Да, даёт, — рассуждает российский лидер. — На следующий год до 16 партий могут принять участие в выборной кампании без того, чтобы собирать подписи.

Путин напомнил, что в связи с новыми поправками к конституции парламент получил больше полномочий по целому ряду направлений, в том числе по формированию Правительства РФ. Теперь Государственная дума принимает окончательное решение не только по председателю правительства, но и по министрам и вице-премьерам. В этом смысле, как подчеркнул глава государства, связка "парламент — правительство" очень важна.