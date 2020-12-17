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Опубликовано 17 декабря 2020, 12:55

"Мы к этому готовимся". Путин не сомневается в попытках внешних сил вмешаться в думские выборы

И тем не менее Россия беспрецедентно открыта для работы наблюдателей.

Президент России Владимир Путин уверен, что в предстоящие выборы в Госдуму будут вмешиваться извне. Об этом он заявил в ходе своей большой пресс-конференции.

Конечно, будут пытаться вмешиваться, всё время так делают, и не только в наши выборы, а по всему миру практически. Это же глобальная политика: как базы по всему миру, так и вмешательства по всему миру, — иронизирует российский лидер. — Мы это знаем, мы к этому готовимся, но мы сможем этому противостоять эффективно только в том случае, если подавляющее число наших граждан будут понимать, что это вмешательство, и что мы обязаны этому противостоять, и что мы сами вправе решать свою судьбу.

Вместе с тем Путин отметил, что наша страна открыта для сотрудничества с партнёрами в плане присутствия иностранных наблюдателей, и добавил, что "такой открытости в мире нигде нет".

В качестве наблюдателей участвуют представители партий, общественные организации, СМИ — это направление работы будем наращивать, чтобы граждане были уверены, что выборы проходят открыто, прозрачно и их результаты заслуживают уважения, — указал президент.

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Скриншот © Трансляция LIFE

Марина Калегина
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