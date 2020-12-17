"Мы к этому готовимся". Путин не сомневается в попытках внешних сил вмешаться в думские выборы

— Конечно, будут пытаться вмешиваться, всё время так делают, и не только в наши выборы, а по всему миру практически. Это же глобальная политика: как базы по всему миру, так и вмешательства по всему миру, — иронизирует российский лидер. — Мы это знаем, мы к этому готовимся, но мы сможем этому противостоять эффективно только в том случае, если подавляющее число наших граждан будут понимать, что это вмешательство, и что мы обязаны этому противостоять, и что мы сами вправе решать свою судьбу.