Исландский журналист заявил, что любит Россию. Путин пошутил, что за эти слова ему "достанется от коллег" — видео
Представитель СМИ предложил провести такую же пресс-конференцию с главами других стран.
Журналист из Исландии рассказал на ежегодной пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным о том, как к РФ относятся на Западе.
— На Западе не любят Россию — ничего подобного. Мы любим Россию. Это пресса и власть. BBC, CNN — они вас обвиняют в очень нехороших вещах. Идёт очень большая война против вас лично. Это видно. Вас боится кто-то. Но то, что на Западе плохое отношение к России, это ничего подобного. Так держать, Владимир Владимирович, и будьте здоровы на все времена, — сказал исландский журналист.
В ответ президент поблагодарил представителя иностранного СМИ за добрые слова и пошутил о том, что ему теперь "наверное, достанется от коллег". Исландский журналист предложил также провести такую же пресс-конференцию, но чтобы в ней участвовал не только российский лидер, но и другие президенты, главы государств и даже короли.
— Идея хорошая. Но нам сначала надо реализовать другую идею — собраться лидерами стран – учредителей ООН. Там целый набор вопросов для обсуждения, чрезвычайно важных для всех. Но ваше предложение тоже можно реализовать, если оно будет поддержано лидерами других государств, — ответил Путин.
Кроме того, говоря об отношениях с Западом, президент в ходе пресс-конференции подчеркнул, что Россия анализирует и понимает "элементарные вещи" в военно-стратегическом вопросе и отвечает соразмерно действиям европейских и американских партнёров. Путин также добавил, что с момента выхода НАТО из договора об ограничении систем противоракетной обороны в мире идёт гонка вооружений.