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Опубликовано 18 декабря 2020, 00:31

Роднина прокомментировала "обидное" отстранение российских спортсменов от флага на Олимпиаде

Фото © Михаил Метцель / ТАСС

Фото © Михаил Метцель / ТАСС

Она отметила, что это не мешает нашим побеждать.

От решения Спортивного арбитражного суда (CAS) об отстранении россиян от выступления на международных соревнованиях под национальным флагом стало "больно и обидно" не только нашим спортсменам, но и всем жителям страны. Об этом заявила трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина.

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Но мы, к сожалению, уже привыкли к такой ситуации. Слава богу, что наши спортсмены успевают побеждать даже в таких обстоятельствах, — сказала она в интервью News.ru.

При этом, как ранее заявил президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, такое решение суда не полностью учитывает аргументы российской стороны. Хотя оно также и не совсем соответствует изначальным требованиям в иске от WADA. Агентство настаивало на четырёх годах, но CAS ограничил действия санкций двумя годами.

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Сергей Тюленин
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