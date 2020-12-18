Роднина прокомментировала "обидное" отстранение российских спортсменов от флага на Олимпиаде

Она отметила, что это не мешает нашим побеждать.

От решения Спортивного арбитражного суда (CAS) об отстранении россиян от выступления на международных соревнованиях под национальным флагом стало "больно и обидно" не только нашим спортсменам, но и всем жителям страны. Об этом заявила трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина.

— Но мы, к сожалению, уже привыкли к такой ситуации. Слава богу, что наши спортсмены успевают побеждать даже в таких обстоятельствах, — сказала она в интервью News.ru.