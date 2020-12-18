Роднина прокомментировала "обидное" отстранение российских спортсменов от флага на Олимпиаде
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Она отметила, что это не мешает нашим побеждать.
От решения Спортивного арбитражного суда (CAS) об отстранении россиян от выступления на международных соревнованиях под национальным флагом стало "больно и обидно" не только нашим спортсменам, но и всем жителям страны. Об этом заявила трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина.
— Но мы, к сожалению, уже привыкли к такой ситуации. Слава богу, что наши спортсмены успевают побеждать даже в таких обстоятельствах, — сказала она в интервью News.ru.
При этом, как ранее заявил президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, такое решение суда не полностью учитывает аргументы российской стороны. Хотя оно также и не совсем соответствует изначальным требованиям в иске от WADA. Агентство настаивало на четырёх годах, но CAS ограничил действия санкций двумя годами.