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Опубликовано 19 декабря 2020, 21:40
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Пятеро убитых и 330 тысяч рублей. Как в СССР банда силовиков совершила в Москве "ограбление века"

Печально известную банду сколотили те, кто должен был охранять закон: два бывших милиционера, экс-сотрудники КГБ и Минобороны. Главная идея была одна: урвать большой куш. Ради него они были готовы убивать, грабить и даже сжигать людей.

Фото © ТАСС / Чумичев Александр, скриншот Youtube / "Следствие вели...: Бешеный куш"

Фото © ТАСС / Чумичев Александр, скриншот Youtube / "Следствие вели...: Бешеный куш"

Оглавление
Хладнокровен, с жаждой власти
Большой куш
Налёт
Конец банды

1990-е годы в России называют лихими, воровскими и бандитскими. Но начиналось это время ещё раньше — с перестройки, с распространения в СССР западного кинематографа и увлечения восточными единоборствами. Почти 15 лет понадобилось на то, чтобы из советских спортсменов сделать бандитов и рэкетиров и вбить им в головы одну простую мысль: человек человеку волк.

Точно такие же мысли витали и в головах у силовиков. Накануне распада СССР в милиции ради показателей участились случаи выбивания показаний из подозреваемых и, как следствие, осуждения невиновных. Ради премий и достатка люди в погонах шли на превышение служебных полномочий. Они тоже хотели жить хорошо, и всё чаще в СССР появлялись преступные группировки, состоявшие из бывших сотрудников силовых органов.

Хладнокровен, с жаждой власти

Организатором банды "бывших" стал уволенный за превышение служебных полномочий из 114-го отделения московской милиции тридцатилетний Игорь Книгин. Он избил бармена и отобрал у него сумку, а содержимое присвоил.

Фото © ТАСС / Морковкин Анатолий, Шогин Александр

Фото © ТАСС / Морковкин Анатолий, Шогин Александр

Книгин увлекался восточными единоборствами, обожал оружие и мечтал о власти. Его кумиром был голливудский актёр и мастер единоборств Брюс Ли. Правда, такой нюанс фильмов Брюса Ли, как борьба за справедливость, ускользнул от Книгина. Зато очень нравилась идея противостояния одиночки и толпы. Под одиночкой он, естественно, подразумевал себя, а под толпой врагов — систему, которая его отторгла.

Главной идеей Книгина было во что бы то ни стало урвать кусок, сорвать куш, а там хоть трава не расти. Он быстро оброс единомышленниками. Первым из них был его коллега, уволенный из того же отделения милиции за выбивание показаний, — Валерий Финеев. Он был осуждён за превышение служебных полномочий и приговорён к трём годам условно. Кроме экс-милиционеров в банду вошли бывший сотрудник госбезопасности Константин Голубков, офицер 9-го управления КГБ СССР, занимавшегося охраной первых лиц государства, и исключённый из партии бывший замполит воинской части, старший лейтенант Евгений Субачёв. Все они познакомились в одном из подмосковных охотничьих хозяйств, куда Книгин и Финеев устроились работать после того, как их уволили из МВД.

Большой куш

К этому времени руки у Книгина уже были в крови. Ещё во время работы в милиции в 1983 году он среди бела дня убил в Москве подпольного маклера — дельца, промышлявшего разменом квартир. Маклер Джон Сархошян попал "в разработку" Книгина во время расследования.

Книгину самодовольный делец не понравился, и он решил расправиться с ним — сначала соблазнил жену, а потом убил самого Сархошяна, а тело вывез за город и утопил в болоте. В 1984 году Книгин хладнокровно застрелил в электричке, отошедшей от Белорусского вокзала, милиционера Смирнова — это было сделано ради табельного пистолета.

В 1986 году Книгин окончательно определился, чем будет заниматься сколоченная банда, — грабежами и террором. Первой мишенью бандитов должен был стать столичный универмаг "Молодёжный" — на его прилавки часто выбрасывали дефицитные товары, а выручку вывозили раз в неделю.

Фото © ТАСС / Чумичев Александр

Фото © ТАСС / Чумичев Александр

Книгин планировал напасть на инкассаторов во дворе универмага, убить их и забрать деньги. Отвлечь от перестрелки и посеять среди посетителей панику должен был теракт у входных дверей: бандиты собирались закидать их бутылками с зажигательной смесью.

Роли распределили следующим образом: грабить инкассаторов должны были Книгин и Финеев, Субачёв взялся поджечь вход магазина, а Голубков должен был дождаться подельников в машине и увезти их с места преступления. Но всё пошло не так, как планировал Книгин.

Налёт

Налёт на универмаг был осуществлён 14 ноября 1986 года и стал антирекордом СССР: добычей бандитов стала недельная выручка универмага — 330 тысяч советских рублей, что равнялось стоимости 57 "Жигулей". Правда, в руках бандитов эта сумма оставалась недолго.

Сначала всё шло почти гладко. Когда один из инкассаторов вышел из универмага с увесистой сумкой денег, возле инкассаторской машины вдруг возникли двое. Они открыли огонь с обеих рук и буквально в упор изрешетили инкассатора и водителя. Старшего смены — раненого инкассатора Карпинского — добили в упор.

На беду именно в этот момент к машине подбежала охранница универмага Вера Алфимова. Она была безоружна, замешкалась, увидев на одном из налётчиков форму милиционера, и стала лёгкой мишенью для бандитов — в неё всадили четыре пули. После этого бывшие силовики подхватили сумку и стали убегать проходными дворами. Но на этом их удачливость закончилась.

Фото © Public Domain

Фото © Public Domain

Во-первых, Субачёв, который должен был закидать двери универмага бутылками с горючкой, в последний момент опомнился. Планировать нападение, распивая горячительное на базе охотхозяйства, оказалось проще, чем бросать зажигательные снаряды в толпу женщин с детьми, девушек и подростков. Видимо, в бандите осталось что-то человеческое, он не смог этого сделать, поэтому решил просто присоединиться к подельникам.

Во-вторых, они не учли многолюдность московских дворов. Убегающих с мешком денег бандитов заметил мужчина, выгуливающий собаку. Книгин хотел убить его, но, к счастью, закончились патроны. Собачник не растерялся, а тут же остановил милицейский уазик и передал сотруднику МВД приметы преступников и номер "восьмёрки", на которой они уехали.

Милиционер бросился вдогонку и настиг машину Голубкова на одном из перекрёстков улицы Верейской. Однако он недооценил опасность, остановил УАЗ возле бандитов и... попросил их предъявить документы. В ответ раздались выстрелы. Упав на асфальт, раненый милиционер успел несколько раз выстрелить по машине. Его выстрелы достигли цели — он ранил Голубкова.

Уходя от преследования, возле метро "Университет" бандиты вылетели на обочину и выбили колесо. Машину бросили тут же. Бросили и Голубкова — Книгин в упор добил раненого подельника. Тут же, в машине, преступники бросили и свой огромный куш — бежать с тяжёлой сумкой было несподручно, в ней находилось не менее 10 кило мелочи.

При обыске машины было найдено несколько стволов и выпавшее из кармана Субачёва служебное удостоверение. О том, что среди бандитов был военный, следователям рассказала школьница. Она видела, как Субачёв в шинели и с сумкой для противогаза отбежал от дверей магазина и присоединился к подельникам. Позже выяснится: в сумке у Субачёва были бутылки с зажигательной смесью.

Конец банды

Ограбление "Молодёжного" наделало много шума, у магазина собралась огромная толпа, приехали чиновники. В фильме "Бешеный куш" (режиссёр Игорь Холодков) свидетели рассказывают, что на место пожаловал даже Борис Ельцин, бывший тогда первым секретарём Московского горкома КПСС.

Скриншот Youtube / "Следствие вели...: Бешеный куш"

Скриншот Youtube / "Следствие вели...: Бешеный куш"

На ноги была поднята вся столичная милиция. Расследование преступления было поручено следователю по особо важным делам при Генеральном прокуроре СССР Иссе Костоеву.

Улик было столько, что стало ясно: поимка оставшихся на свободе бандитов — дело времени. Первым "пробили" и взяли Субачёва. Сначала он отпирался и уверял, что в момент ограбления был дома, но, когда ему сказали, что его подельники могут в любой момент заявиться к нему в квартиру и взяться за семью, сник и начал давать показания.

Книгина обнаружили почти случайно. На улице шёл дождь, и он забрался в котельную автобазы № 6 — обсушиться. Когда туда с проверкой нагрянули милиционеры, он выпивал с истопником. Сначала милиционеры приняли его за работника автобазы, но потом увидели мокрую одежду.

Ошибка милиционеров позволила Книгину взять истопника в заложники. Какое-то время он ещё надеялся уйти, но, когда ему сообщили, что все подельники уже арестованы, застрелился. По свидетельству истопника, последними его словами были: "А ведь только начал!.."

Потом арестовали и Финеева — он умудрился на такси проскользнуть мимо всех патрулей, но всё равно был задержан через 15 часов. Результатом деятельности банды стали пятеро убитых. Четыре человека были убиты во время нападения, один — при подготовке налёта. Один сотрудник милиции был ранен. Материальный успех дела оказался весьма сомнителен: бандитам удалось подержать в руках 330 тысяч рублей и 10 кило мелочи. В 1987 году военный трибунал Московского округа приговорил несостоявшегося террориста Субачёва к 10 годам лишения свободы. Финеева приговорили к расстрелу.

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Майя Новик
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