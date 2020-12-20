Пятеро убитых и 330 тысяч рублей. Как в СССР банда силовиков совершила в Москве "ограбление века"

Оглавление Хладнокровен, с жаждой власти Большой куш Налёт Конец банды

1990-е годы в России называют лихими, воровскими и бандитскими. Но начиналось это время ещё раньше — с перестройки, с распространения в СССР западного кинематографа и увлечения восточными единоборствами. Почти 15 лет понадобилось на то, чтобы из советских спортсменов сделать бандитов и рэкетиров и вбить им в головы одну простую мысль: человек человеку волк.

Точно такие же мысли витали и в головах у силовиков. Накануне распада СССР в милиции ради показателей участились случаи выбивания показаний из подозреваемых и, как следствие, осуждения невиновных. Ради премий и достатка люди в погонах шли на превышение служебных полномочий. Они тоже хотели жить хорошо, и всё чаще в СССР появлялись преступные группировки, состоявшие из бывших сотрудников силовых органов.

Хладнокровен, с жаждой власти

Организатором банды "бывших" стал уволенный за превышение служебных полномочий из 114-го отделения московской милиции тридцатилетний Игорь Книгин. Он избил бармена и отобрал у него сумку, а содержимое присвоил.

Фото © ТАСС / Морковкин Анатолий, Шогин Александр

Книгин увлекался восточными единоборствами, обожал оружие и мечтал о власти. Его кумиром был голливудский актёр и мастер единоборств Брюс Ли. Правда, такой нюанс фильмов Брюса Ли, как борьба за справедливость, ускользнул от Книгина. Зато очень нравилась идея противостояния одиночки и толпы. Под одиночкой он, естественно, подразумевал себя, а под толпой врагов — систему, которая его отторгла.

Главной идеей Книгина было во что бы то ни стало урвать кусок, сорвать куш, а там хоть трава не расти. Он быстро оброс единомышленниками. Первым из них был его коллега, уволенный из того же отделения милиции за выбивание показаний, — Валерий Финеев. Он был осуждён за превышение служебных полномочий и приговорён к трём годам условно. Кроме экс-милиционеров в банду вошли бывший сотрудник госбезопасности Константин Голубков, офицер 9-го управления КГБ СССР, занимавшегося охраной первых лиц государства, и исключённый из партии бывший замполит воинской части, старший лейтенант Евгений Субачёв. Все они познакомились в одном из подмосковных охотничьих хозяйств, куда Книгин и Финеев устроились работать после того, как их уволили из МВД.

Большой куш

К этому времени руки у Книгина уже были в крови. Ещё во время работы в милиции в 1983 году он среди бела дня убил в Москве подпольного маклера — дельца, промышлявшего разменом квартир. Маклер Джон Сархошян попал "в разработку" Книгина во время расследования.

Книгину самодовольный делец не понравился, и он решил расправиться с ним — сначала соблазнил жену, а потом убил самого Сархошяна, а тело вывез за город и утопил в болоте. В 1984 году Книгин хладнокровно застрелил в электричке, отошедшей от Белорусского вокзала, милиционера Смирнова — это было сделано ради табельного пистолета.

В 1986 году Книгин окончательно определился, чем будет заниматься сколоченная банда, — грабежами и террором. Первой мишенью бандитов должен был стать столичный универмаг "Молодёжный" — на его прилавки часто выбрасывали дефицитные товары, а выручку вывозили раз в неделю.

Фото © ТАСС / Чумичев Александр

Книгин планировал напасть на инкассаторов во дворе универмага, убить их и забрать деньги. Отвлечь от перестрелки и посеять среди посетителей панику должен был теракт у входных дверей: бандиты собирались закидать их бутылками с зажигательной смесью.

Роли распределили следующим образом: грабить инкассаторов должны были Книгин и Финеев, Субачёв взялся поджечь вход магазина, а Голубков должен был дождаться подельников в машине и увезти их с места преступления. Но всё пошло не так, как планировал Книгин.

Налёт

Налёт на универмаг был осуществлён 14 ноября 1986 года и стал антирекордом СССР: добычей бандитов стала недельная выручка универмага — 330 тысяч советских рублей, что равнялось стоимости 57 "Жигулей". Правда, в руках бандитов эта сумма оставалась недолго.

Сначала всё шло почти гладко. Когда один из инкассаторов вышел из универмага с увесистой сумкой денег, возле инкассаторской машины вдруг возникли двое. Они открыли огонь с обеих рук и буквально в упор изрешетили инкассатора и водителя. Старшего смены — раненого инкассатора Карпинского — добили в упор.

На беду именно в этот момент к машине подбежала охранница универмага Вера Алфимова. Она была безоружна, замешкалась, увидев на одном из налётчиков форму милиционера, и стала лёгкой мишенью для бандитов — в неё всадили четыре пули. После этого бывшие силовики подхватили сумку и стали убегать проходными дворами. Но на этом их удачливость закончилась.

Фото © Public Domain

Во-первых, Субачёв, который должен был закидать двери универмага бутылками с горючкой, в последний момент опомнился. Планировать нападение, распивая горячительное на базе охотхозяйства, оказалось проще, чем бросать зажигательные снаряды в толпу женщин с детьми, девушек и подростков. Видимо, в бандите осталось что-то человеческое, он не смог этого сделать, поэтому решил просто присоединиться к подельникам.

Во-вторых, они не учли многолюдность московских дворов. Убегающих с мешком денег бандитов заметил мужчина, выгуливающий собаку. Книгин хотел убить его, но, к счастью, закончились патроны. Собачник не растерялся, а тут же остановил милицейский уазик и передал сотруднику МВД приметы преступников и номер "восьмёрки", на которой они уехали.

Милиционер бросился вдогонку и настиг машину Голубкова на одном из перекрёстков улицы Верейской. Однако он недооценил опасность, остановил УАЗ возле бандитов и... попросил их предъявить документы. В ответ раздались выстрелы. Упав на асфальт, раненый милиционер успел несколько раз выстрелить по машине. Его выстрелы достигли цели — он ранил Голубкова.

Уходя от преследования, возле метро "Университет" бандиты вылетели на обочину и выбили колесо. Машину бросили тут же. Бросили и Голубкова — Книгин в упор добил раненого подельника. Тут же, в машине, преступники бросили и свой огромный куш — бежать с тяжёлой сумкой было несподручно, в ней находилось не менее 10 кило мелочи.

При обыске машины было найдено несколько стволов и выпавшее из кармана Субачёва служебное удостоверение. О том, что среди бандитов был военный, следователям рассказала школьница. Она видела, как Субачёв в шинели и с сумкой для противогаза отбежал от дверей магазина и присоединился к подельникам. Позже выяснится: в сумке у Субачёва были бутылки с зажигательной смесью.

Конец банды

Ограбление "Молодёжного" наделало много шума, у магазина собралась огромная толпа, приехали чиновники. В фильме "Бешеный куш" (режиссёр Игорь Холодков) свидетели рассказывают, что на место пожаловал даже Борис Ельцин, бывший тогда первым секретарём Московского горкома КПСС.

На ноги была поднята вся столичная милиция. Расследование преступления было поручено следователю по особо важным делам при Генеральном прокуроре СССР Иссе Костоеву.

Улик было столько, что стало ясно: поимка оставшихся на свободе бандитов — дело времени. Первым "пробили" и взяли Субачёва. Сначала он отпирался и уверял, что в момент ограбления был дома, но, когда ему сказали, что его подельники могут в любой момент заявиться к нему в квартиру и взяться за семью, сник и начал давать показания.

Книгина обнаружили почти случайно. На улице шёл дождь, и он забрался в котельную автобазы № 6 — обсушиться. Когда туда с проверкой нагрянули милиционеры, он выпивал с истопником. Сначала милиционеры приняли его за работника автобазы, но потом увидели мокрую одежду.

Ошибка милиционеров позволила Книгину взять истопника в заложники. Какое-то время он ещё надеялся уйти, но, когда ему сообщили, что все подельники уже арестованы, застрелился. По свидетельству истопника, последними его словами были: "А ведь только начал!.."