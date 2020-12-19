В Госдуме предложили начислять зарплату матерям

А выплаты на детей перечислять до их совершеннолетия.

Матерям, которые занимаются воспитанием детей, стоит назначить регулярную выплату. Об этом рассказал депутат Госдумы РФ от партии "Справедливая Россия" Олег Шеин в беседе с Ura.ru.

— Надо вводить постоянные выплаты родителям в виде заработной платы мам, — отметил вице-президент Конфедерации труда России.

По словам депутата, благодаря такой мере в России может повыситься рождаемость. Кроме того, Шеин предложил назначить выплаты семьям, находящимся в тяжёлом финансовом положении, при этом помощь такой категории граждан должна быть регулярной, а не разовой.

В свою очередь депутат Госдумы РФ, глава Комитета по труду и соцполитике, замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов считает, что родители должны получать выплаты на ребёнка вплоть до его 18-летия. По словам парламентария, российские семьи много тратят на содержание детей.

Кроме того, комментируя новость о новогодних выплатах на детей до семи лет, Нилов отметил, что есть достаточно богатые семьи, которые могут отказаться от таких пособий. А средства, "сэкономленные" на них, стоит направить на содержание сирот.