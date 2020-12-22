Там произошла вспышка заболевания среди учёных.

Антарктида была единственным континентом, который не был подвержен коронавирусной пандемии. Но теперь это в прошлом. Как сообщает телеканал ABC, CoViD-19 выявлен у научного персонала, проживающего на одной из баз.

Отмечается, что на чилийской станции O'Higgins Riquelme результаты анализов 36 человек на ковид оказались положительными. Среди заразившихся 26 военных и 10 гражданских. Их уже эвакуировали со станции. Сейчас полярники находятся под наблюдением врачей. Предполагается, что источником заражения мог стать экипаж военного десантного корабля чилийских ВМС "Сержант Алдеа".

O'Higgins Riquelme — одна из 13 антарктических станций Чили, она расположена на западе континента, недалеко от Южной Америки. Станция получила своё имя в честь чилийского национального героя Бернардо О'Хиггинса Рикельме, который почитаем за то, что был одним из тех людей, кто даровал своей стране независимость от Испании.