В Музее спорта на кубке с портретом Ленина обнаружили царские рубины

А в материале, из которого изготовлена его верхушка, содержится кость мамонта.

В Государственном музее спорта во время реставрации обнаружили, что один из наградных кубков СССР ранее был ювелирным предметом царской России. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на учреждение культуры.

Отмечается, что драгоценные материалы были спрятаны под толстым слоем краски и изображениями Владимира Ленина и Иосифа Сталина.

— Этот серебряный кубок — настоящий антикварный шедевр: среди камней в кабошонах четыре рубина, а в материале навершия — кость мамонта. Безусловно, он займёт достойное место в нашей богатой коллекции, — рассказала директор музея Елена Истягина-Елисеева.

В учреждении отметили, что в 20–30-е годы прошлого века в СССР не было специальных спортивных наград, из-за чего под них маскировали ювелирные изделия царской России. Так, например, в фонде музея несколько лет назад нашли серебряную вазу работы мастерской Карла Фаберже.