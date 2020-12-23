Олигарх Игорь Сосин умер во время отдыха на Занзибаре
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Причина смерти не называется.
Российский миллиардер Игорь Сосин умер на 54-м году жизни. Об этом сообщает Super.ru. По данным издания, предприниматель скончался во время отдыха на острове Занзибар в Танзании.
В Африке олигарх отдыхал с 19-летней дочерью Таисией. Известно, что Сосин находился в стадии развода с женой Инной. В марте бизнесмен переболел коронавирусом, у него была также диагностирована двусторонняя пневмония. Миллиардера лечили в больнице в Коммунарке.
Пять лет назад в семье Сосина произошла трагедия: его сын Егор задушил собственную мать шнуром от мобильного телефона. Убийство было совершено в гостиничном номере одного из отелей Казани. После этого сестра мальчика удалила брата из друзей в соцсетях. Сам Егор признавался, что был обделён вниманием родителей. Парня отправили на лечение в психиатрическую клинику.