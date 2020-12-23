Олигарх Игорь Сосин умер во время отдыха на Занзибаре

Причина смерти не называется.

Российский миллиардер Игорь Сосин умер на 54-м году жизни. Об этом сообщает Super.ru. По данным издания, предприниматель скончался во время отдыха на острове Занзибар в Танзании.

В Африке олигарх отдыхал с 19-летней дочерью Таисией. Известно, что Сосин находился в стадии развода с женой Инной. В марте бизнесмен переболел коронавирусом, у него была также диагностирована двусторонняя пневмония. Миллиардера лечили в больнице в Коммунарке.