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Регион
Опубликовано 23 декабря 2020, 21:03
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Олигарх Игорь Сосин умер во время отдыха на Занзибаре

Фото © Facebook / Igorvlsosin

Фото © Facebook / Igorvlsosin

Причина смерти не называется.

Российский миллиардер Игорь Сосин умер на 54-м году жизни. Об этом сообщает Super.ru. По данным издания, предприниматель скончался во время отдыха на острове Занзибар в Танзании.

В Африке олигарх отдыхал с 19-летней дочерью Таисией. Известно, что Сосин находился в стадии развода с женой Инной. В марте бизнесмен переболел коронавирусом, у него была также диагностирована двусторонняя пневмония. Миллиардера лечили в больнице в Коммунарке.

Пять лет назад в семье Сосина произошла трагедия: его сын Егор задушил собственную мать шнуром от мобильного телефона. Убийство было совершено в гостиничном номере одного из отелей Казани. После этого сестра мальчика удалила брата из друзей в соцсетях. Сам Егор признавался, что был обделён вниманием родителей. Парня отправили на лечение в психиатрическую клинику.

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Эмила Сидорова
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