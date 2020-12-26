Коллекционер женских сердец. Романы маршала Рокоссовского

Оглавление Благородство в крови Кяхтинский зять Милая "соловушка" Была ли третья? На своих местах

"В него были влюблены все наши медсёстры!" — вспоминала одна. "Он был безумно красив, — рассказывала другая. — Хорош собою, интеллигентен, никогда не повышал голоса и говорил с таким милым польским акцентом".

Женщины действительно были без ума от синеглазого, высокого, стройного командующего фронтом. Когда советские газеты печатали его фотографию, в редакцию приходили мешки писем от одиноких женщин — они клялись Рокоссовскому в вечной любви, а одна англичанка присылала ему письма каждый день. О его романах ходили легенды, но были ли они правдой или слухи порождались завистью? Ведь по-настоящему он любил только двух женщин.

Благородство в крови

Константин Рокоссовский в юности. Фото © ДВГНБ

По всем статьям его должны были расстрелять во времена Большого террора. Красавец-поляк, сын обедневшего дворянина, прошедший драгуном всю Первую мировую войну. Таких с 1917 года убивали пачками. Но судьба была благосклонна к Рокоссовскому. Арестованный по выбитым из кого-то в застенках НКВД показаниям, он два года провёл в тюрьме, но никого так и не оговорил. Его зверски пытали, в его допросах принимал участие сам начальник Ленинградского управления НКВД Леонид Заковский, девизом которого была фраза "Мы должны уничтожить врага до конца. И мы его уничтожим".

На память о Заковском у Рокоссовского остались выбитые зубы, переломанные рёбра и кривые пальцы на ногах — в кабинете следователя их расплющивали молотком. Несколько раз его водили на расстрел — запугивали.

Выпустили Рокоссовского только в 1940 году. К этому моменту подтвердить обвинение на суде было некому — все были мертвы. После освобождения ему "милостиво" разрешили уехать в Сочи — поправить здоровье. Он забрал свою жену Юлию, дочь Ариадну и уехал на Чёрное море.

Кяхтинский зять

Юлия Бармина, тоненькая большеглазая девушка с вьющимися волосами, стала его любовью на всю жизнь. Они познакомились в Кяхте — приграничном бурятском городке, куда в 1920 году Рокоссовского забросила Гражданская война. В свободное время молодой офицер любил прогуливаться по тихим улочкам и однажды забрёл в местный театр, где среди зрителей увидел Юлию. И онемел, будучи не в силах подойти и познакомиться.

24-летний офицер в течение года каждый день ездил мимо её дома — просто чтобы взглянуть на окна и, если повезёт, хотя бы мельком увидеть дорогой сердцу силуэт. Командир 35-го кавалерийского полка отдельной 5-й Кубанской кавалерийской бригады, прославившийся разгромом барона Унгерна, робел перед провинциалкой.

Рокоссовский с женой Юлией и дочерью Ариадной. Фото © Культурология

Подруги посмеивались над избранницей офицера: "Смотри, опять твой рыцарь едет!" Юлия Бармина была дочерью местного купца и слыла образованной девушкой. Она работала учителем и библиотекарем, знала немецкий и французский. Была на четыре года младше Рокоссовского.

Наконец помог случай — друг Рокоссовского стал встречаться с подругой Юлии. Молодых людей наконец познакомили. Увидев своего "рыцаря" вблизи, Юлия была окончательно покорена его обаянием, скромностью, а главное — взглядом синих глаз и улыбкой. Но, когда родители услышали, что дочка собралась замуж за красного командира, в семье разразился скандал.

— Завезёт тебя к чёрту на кулички и там бросит! — в сердцах сказал отец, но это не произвело на Юлию должного впечатления. Под реакцией отца была и политическая подоплёка: брат Юлии воевал на стороне белых.

В 1923 году Рокоссовский, в отличие от многих офицеров того времени, официально зарегистрировал отношения с любимой женщиной, а в 1925 году у них родилась дочь Ариадна. Поездить Юлии с ним и вправду пришлось. Он служил в Монголии, в 1929 году уехал в Москву, затем его перевели на Кубань, в Самару, Псков...

Юлия всегда оставалась верной своему "рыцарю", даже когда его истязали в сталинских застенках. Она не стала отказываться от мужа, как и дочь Ариадна не стала отказываться от отца, хотя травили обеих — Юлию на работе, а Ариадну в школе. Никто не хотел сидеть за одной партой с дочерью "врага народа". Да, бывало и так — несправедливый суд ещё не озвучил скоропалительного приговора, а люди его уже вынесли. Рокоссовский на всю жизнь оценил верность жены. В письмах он называл её нежно Люлю и с фронта писал ей так часто, как только мог.

Милая "соловушка"

Галина Таланова и Константин Рокоссовский. Фото © Культурология

Но во время войны в сердце Рокоссовского поселилась вторая любовь — военврач II ранга 85-го походно-полевого госпиталя Галина Таланова. С самого начала на войне Рокоссовскому пришлось туго. В июле 1941 года он лично останавливал отступающие разрозненные части и формировал из них "группу Рокоссовского" для обороны Смоленска. Повторно ему пришлось проделать это под Москвой, организуя оборону. Это под его командованием столицу обороняли бойцы Панфиловской дивизии и курсанты военных училищ. Это в его части входила знаменитая конница генерала Доватора, наводившая на фашистов ужас.

И однажды среди всеобщего хаоса, смерти, грязи, крови и пота Рокоссовский увидел хрупкую, маленькую девушку с огромными глазами. "Товарищ военврач! — грозно окликнул он. — Вы почему не отдаёте честь старшему по званию?" Девушка испуганно козырнула, подняла на него глаза, и Рокоссовский понял, что пропал. Разница в возрасте составляла 23 года, но это не помешало им любить друг друга всю войну.

Он старался оградить Таланову от грязи и пошлости, на людях никогда не демонстрировал отношений. Она с благодарностью принимала его любовь: рядом с ним было проще, спокойнее. Она первая осматривала его после тяжелейшего ранения — осколками снаряда были посечены лёгкие, пострадали позвоночник, печень. Скомандовала отправить Рокоссовского в московский госпиталь — только там он мог выжить. Таланова ни на что не претендовала. С самого начала между ними было оговорено, что после войны он вернётся к Юлии. В 1945 году в госпитале под Варшавой родила дочь Надежду.

Разумеется, "добрые люди" докладывали Юлии обо всех похождениях Рокоссовского, доложили ей и о Талановой. Муж по-прежнему писал "Люлю" письма, а она отвечала, но... не отсылала на фронт. Рокоссовский сдержал обещание — расстался с Талановой и после победы вернулся к Барминой. Однако до самой смерти участвовал в жизни второй дочери.

Была ли третья?

Фото © Public Domain

Молва приписывает красавцу Рокоссовскому бурный роман с актрисой Валентиной Серовой, которая познакомилась с ним в московском госпитале. Говорили, что роман был скоротечным и бурным. Влюблённый в Серову писатель и военкор Константин Симонов бешено ревновал и якобы пожаловался на генерала Сталину. Об этом даже появился анекдот. Когда Сталину доложили о "романе" и спросили, что же теперь будем делать, тиран вынул трубку изо рта и ответил: "Что будем делать? Завидовать теперь будем!" Валентина Серова в те годы действительно считалась одной из первых красавиц страны.

Семья маршала до сих пор отрицает, что у Рокоссовского могли быть отношения с Серовой. На самом деле Рокоссовский остался неприступен перед чарами звезды — возможно, помнил о застенках НКВД и не хотел нажить себе неприятностей.

По семейной легенде, увлечённая актриса однажды прочитала Рокоссовскому стихи Симонова "Жди меня, и я вернусь, только очень жди!". Она не рассчитывала на такой эффект: Рокоссовский собрался и уехал к жене. Скорее всего, если роман и был, то он был скоротечным и для Рокоссовского значил мало. Для него актриса была слишком эмоциональной, страстной, непредсказуемой.

На своих местах

После войны Галина Таланова вышла замуж за военного лётчика, но вскоре овдовела — муж разбился во время испытаний самолёта. Больше она замуж не выходила. Маршал Рокоссовский долго служил в Польше. Он был единственным из советских полководцев, кто стал маршалом сразу двух стран — СССР и Польши.