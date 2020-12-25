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Опубликовано 25 декабря 2020, 16:16

Полетать на авиатренажёре и обучиться гончарному делу. Ещё четыре министра приняли участие в "Ёлке желаний"

Ранее к акции присоединились их коллеги из МИД и Минобороны.

Видео © LIFE

Главы ещё четырёх министерств приняли участие в акции "Ёлка желаний". Открытки с именами тяжелобольных детей, сирот и ребят из малообеспеченных семей сняли с праздничного дерева министр экономического развития Максим Решетников, министр энергетики Николай Шульгинов, министр спорта Олег Матыцин и министр транспорта Виталий Савельев.

Решетников пообещал выполнить желание маленького Льва, который мечтает увидеть Казань с высоты птичьего полёта. Шульгинову выпало желание девятилетнего Марка, который хочет побывать на мастер-классе по гончарному делу, Матыцин подарит Никите из Мурманской области горные лыжи и ботинки к ним, а Савельев прокатит своего подопечного на авиатренажёре.

Сходить в зоопарк, полетать на вертолёте. Кириенко, Собянин и Воробьёв исполнят мечты детей в рамках "Ёлки желаний"

Ранее в "Ёлке желаний" поучаствовали министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. А на прошлой неделе мечту 10-летнего Саши из Тульской области исполнил глава государства Владимир Путин.

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Роман Имполитов
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