Полетать на авиатренажёре и обучиться гончарному делу. Ещё четыре министра приняли участие в "Ёлке желаний"

Ранее к акции присоединились их коллеги из МИД и Минобороны.

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Главы ещё четырёх министерств приняли участие в акции "Ёлка желаний". Открытки с именами тяжелобольных детей, сирот и ребят из малообеспеченных семей сняли с праздничного дерева министр экономического развития Максим Решетников, министр энергетики Николай Шульгинов, министр спорта Олег Матыцин и министр транспорта Виталий Савельев.

Решетников пообещал выполнить желание маленького Льва, который мечтает увидеть Казань с высоты птичьего полёта. Шульгинову выпало желание девятилетнего Марка, который хочет побывать на мастер-классе по гончарному делу, Матыцин подарит Никите из Мурманской области горные лыжи и ботинки к ним, а Савельев прокатит своего подопечного на авиатренажёре.