Кровавые охотники за орденами. Как семейная пара грабила и убивала ветеранов по всему СССР

Оглавление Разработка В Иванове К стенке!

В начале 1980-х годов в СССР орудовала целая банда охотников за боевыми орденами ветеранов. Злоумышленники представлялись участникам Великой Отечественной войны журналистами, просили об интервью, во время которого простодушных ветеранов чем-нибудь отвлекали, а затем скрывались с украденными наградами.

Хуже было тем, кто начинал подозревать гостей в нехороших намерениях и не хотел оставлять заезжих молодцев один на один с дорогими сердцу медалями. Таких бандиты убивали. У них не было жалости ни к старикам, ни к женщинам. Главное — барыш.

Только за 1983 год по всей стране бандиты совершили 39 преступлений. Они орудовали в Одессе и Бендерах, в Кишинёве и Тирасполе, в Брянске и Смоленске, в Ярославле, Рязани и других городах. Наконец, в Москве. Но только после громкого убийства Героя Советского Союза вице-адмирала Георгия Холостякова и его жены Натальи дело получило резонанс — за бандитов взялись всерьёз. Сам генеральный секретарь ЦК КПСС Юрий Андропов приказал создать особую группу следователей МУРа, присвоить делу статус особо важного и поймать убийц в самые короткие сроки.

Разработка

Могила Георгия Холостякова и его супруги Натальи. Фото © Wikipedia

К работе приступили лучшие следователи Московского уголовного розыска. Среди версий были разные — от сведения личных счётов до мести нацистов. Не исключали и корыстной цели, ведь пропал китель адмирала со всеми наградами. Помимо медали "Золотая Звезда" Героя Советского Союза Холостяков имел три ордена Ленина, три ордена Красного Знамени, орден Суворова I степени, два ордена Ушакова I степени, орден Отечественной войны I степени, орден Красной Звезды, медали и целый ряд иностранных наград.

В Великую Отечественную войну Холостяков служил командиром Новороссийской военно-морской базы. С декабря 1943 года по март 1944 года командовал Азовской флотилией, провёл десантные операции у мыса Тархан и в порту Керчи. Затем руководил Дунайской военной флотилией, освобождал Югославию, Венгрию, Австрию и Словакию. В отставку вышел только в 1969 году.

Следователи выяснили, что за день до убийства к вице-адмиралу приходил друг — писатель Николай Ланин. Он встретил у Холостякова гостей — молодую пару, которая представилась мужем и женой Иванцовыми, студентами журфака МГУ. "Студенты" очень интересовались войной и просили рассказать о былых сражениях.

Увидев, что к ветерану пришёл друг, они как-то очень быстро ретировались из квартиры. Следователи сразу же связали появление пары с несколькими кражами боевых наград, которые произошли в Москве буквально в течение месяца. Свидетели этих краж даже помогли составить фоторобот преступницы — девицы в огромных очках.

Работниками московской милиции были проверены все факультеты журналистики в столичных вузах, но это результатов не принесло. Помогла оперативная работа. Один из осведомителей рассказал, что несколько месяцев назад на одном из столичных вокзалов выпивал в компании приятеля-уголовника, который специализировался на кражах икон, и некоего Геннадия, которого он не знал. Геннадий расспрашивал уголовника о пожилой учительнице, жившей под Ивановом. Его интересовали два ордена Ленина, которые были у женщины. Единственное, что осведомитель знал про Геннадия, — тот когда-то являлся студентом Ивановского госуниверситета и был отчислен с третьего курса.

В Иванове

Супруги Калинины. Скриншот документального фильма "Проклятые навеки"

Проверка в Иванове позволила без труда выяснить данные отчисленного студента — им оказался некий Геннадий Калинин, молодой человек без определённых занятий. Прописан в Иванове у родителей, женат, жену зовут Инга, и — о чудо! — её внешность поразительно похожа на фоторобот преступницы, обокравшей московских ветеранов.

Следователи опасались за жизнь учительницы, однако выяснилось, что к этому времени женщина умерла своей смертью, а ордена пропали. Семья не стала заявлять о пропаже в милицию, так как не была уверена, что ордена украли именно "журналисты". Тем не менее сын учительницы сразу же опознал Геннадия по фотографии.

Разработка подозреваемого быстро показала, что Геннадий не так прост — он легко уходил от слежки, а однажды опера не могли вычислить его место пребывания целых два дня. Поэтому было решено Калинина задержать и допросить.

Преступника задержали в октябре 1983 года, когда он вышел из общественной бани, и под белы рученьки препроводили в Управление внутренних дел города Иваново. Там его тщательно обыскали и под подкладкой дорогой кожаной куртки нашли орден Красной Звезды. Пробив номер награды, следователи выяснили, что орден принадлежал убитому вице-адмиралу Холостякову. Сразу же начались обыски в доме родителей Калинина и у его жены — студентки местного вуза, которой удалось улизнуть.

Добычей оперативников стал портфель с записями "журналистов" и рукописный сборник о героях войны. По этому сборнику преступники и вычисляли своих жертв. На одной из страниц была вклеена фотография Холостякова, которую кто-то перечеркнул крест-накрест.

Как рассказывает исследователь Андрей Тарасов в журнале "Легенды МУРа", выйти на след сбежавшей Инны ивановским операм помог подозреваемый в правонарушении — он оказался парнем подруги Инны и за небольшие преференции назвал адрес, по которому скрывалась беглянка. Инну Калинину задержали, и она отправилась в Москву вслед за мужем.

Фото © ТАСС / Саяпин Владимир

Во время повторного обыска в её квартире был найден тайник с орденами. Как оказалось, добычей криминальной парочки стали 50 орденов Ленина, шесть звёзд Героев Советского Союза, семь медалей "Герой соцтруда" и десятки других орденов и медалей.

Преступники даже не понимали ценности священных воинских наград. Они крали их ради золота, переплавляли в кольца и перстни. Так, медаль "Золотая Звезда" Героя Советского Союза вице-адмирала Холостякова Калинин превратил в обычную золотую печатку. Найдены были и деньги — всего около 40 тысяч рублей. Припёртые к стенке доказательствами, супруги Калинины стали давать показания.

К стенке!

Геннадий ни о чём не жалел, вёл себя на допросах нахально. Чувство вины просыпалось в нём лишь тогда, когда дело касалось жены Инны. Чувствовалось, он жалеет, что втянул её в преступную деятельность. Рассказал, что обагрил руки кровью ещё до убийства Холостякова: вместе с подельником убил вдову священника, жившую в селе Елнать под Ивановом, — женщина попыталась поднять шум, когда поняла, что злоумышленники тащат у неё иконы. Разочарованию убийц не было предела: в доме они нашли только 90 рублей и недорогие иконы. Ценностей не было.

Как оказалось, ещё в 1980 году парочка из Иванова примкнула к банде, которая занималась кражей орденов. Возглавлял её некий бандит Тарасенко, у которого при обыске нашли 100 тысяч рублей, полученных от перепродажи наград. К 1983 году в банде состояло 20 человек.

На вице-адмирале Холостякове Калинины остановили свой выбор из-за его редких наград, которые они рассчитывали выгодно сбыть. Например, ветеран был награждён орденом Британской империи и чехословацким орденом Белого льва.

Вице-адмирал Георгий Холостяков. Фото © Wikipedia

Адрес раздобыли просто — в Мосгорсправке, а на квартиру к ветерану приходили трижды. Первый раз радушный вице-адмирал подарил им книгу с автографом, второй визит прервал писатель Николай Ланин, а в третий раз преступники пришли с твёрдым намерением "грохнуть" Холостякова.

К этому времени 80-летний адмирал уже начал что-то подозревать и запустил незваных гостей неохотно. Его супруга Наталья Сидорова попыталась незаметно выйти из квартиры, чтобы позвать на помощь, но Калинин втолкнул её в ванную комнату, уже не таясь, вытащил из сумки монтировку и ударил пожилую женщину по голове. Когда она упала, повернулся к вице-адмиралу и убил его.

Не обращая внимания на расплывавшиеся по полу лужи крови, Инна Калинина вытащила из шифоньера тяжёлый, увешанный наградами китель, отыскала орденские книжки, забрала приглянувшиеся хрустальные вазочки.

Преступники не знали, что в соседней комнате спит внучка вице-адмирала. Крепкий сон спас девочку от смерти. Она проснулась, когда убийцы захлопнули за собой дверь. Приехавшая скорая уже ничем не могла помочь старикам...

На скамью подсудимых Калинины сели не одни — за собой они потащили всю шайку во главе с Тарасенко. Инне дали 15 лет лишения свободы, а Геннадия Калинина приговорили к расстрелу. Другие участники банды получили разные сроки.