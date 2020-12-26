Президента Черногории госпитализировали с пневмонией, несмотря на отрицательные тесты на коронавирус
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При этом глава государства продолжает исполнять свои обязанности.
Президент Черногории Мило Джуканович госпитализирован с пневмонией, однако все тесты на коронавирусную инфекцию у него отрицательные. Как рассказали в пресс-службе главы государства, по совету медиков лидер страны находится в медучреждении на лечении воспаления лёгких.
— Все сделанные до этого момента тесты, включая сегодняшний, показали, что он негативен на CoViD-19. Все жизненные показатели стабильные, — уточнили в пресс-службе черногорского лидера.
Там также добавили, что, несмотря на заболевание, Джуканович продолжает выполнять свои президентские обязанности.
Как ранее сообщал Лайф, советскую актрису театра и кино Ирину Муравьёву госпитализировали в Москве. По некоторым данным, ей диагностировали вирусную пневмонию и коронавирус.