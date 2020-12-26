При этом глава государства продолжает исполнять свои обязанности.

Президент Черногории Мило Джуканович госпитализирован с пневмонией, однако все тесты на коронавирусную инфекцию у него отрицательные. Как рассказали в пресс-службе главы государства, по совету медиков лидер страны находится в медучреждении на лечении воспаления лёгких.

— Все сделанные до этого момента тесты, включая сегодняшний, показали, что он негативен на CoViD-19. Все жизненные показатели стабильные, — уточнили в пресс-службе черногорского лидера.

Там также добавили, что, несмотря на заболевание, Джуканович продолжает выполнять свои президентские обязанности.