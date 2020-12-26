Согласно их подсчётам, взрослая смертность от ковида в 3 раза выше.

Новый коронавирус опаснее сезонного гриппа. К такому выводу пришли французские учёные. Результаты своего исследования они представили в медицинском журнале The Lancet.

Учёные сравнили оба недуга по уровням летальности и количеству осложнений. Основывались на данных о более чем 89 тысячах госпитализированных пациентов всех возрастов. Они соотнесли информацию по первой волне ковида и сезону гриппа 2018–2019 года во Франции, который был самым тяжёлым за последние пять лет.

Вышло, что взрослая смертность от ковида в три раза выше того же параметра у сезонного гриппа. Среди детей старше пяти лет разница составила четыре раза, а среди подростков — десять раз.

За два месяца ковида госпитализировали в два раза больше пациентов, чем за три месяца сезонного гриппа. Пациенты с гриппом реже нуждались в ИВЛ.

Средний срок пребывания в реанимации был дольше у коронавирусных пациентов — две недели против одной. Смертность в интенсивной терапии была также чаще именно у ковидных больных, и в целом их смертность была выше в три раза.