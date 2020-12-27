В Кремле рассказали о словах Зеленского, которые "резанули сердце" Путина

Высказывание лидера Незалежной также задело за живое ветеранов ВОВ во всех странах бывшего СССР.

Слова президента Украины Владимира Зеленского о равной ответственности Советского Союза и нацистской Германии за Вторую мировую войну "резанули сердце" российского лидера Владимира Путина. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

— Это была огромная ошибка... Особенно в год 75-летия Победы, — сказал представитель президента РФ в интервью программе "Москва. Кремль. Путин".

По словам Пескова, это заявление Зеленского "сильно резануло ... сердце не только Путина", но и ветеранов Великой Отечественной войны во всех странах бывшего СССР. Пресс-секретарь президента уверен, что "таких очень много и на самой Украине".