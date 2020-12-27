Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 27 декабря 2020, 12:38
124150

В Кремле рассказали о словах Зеленского, которые "резанули сердце" Путина

Владимир Путин и Владимир Зеленский. Фото © Kremlin

Владимир Путин и Владимир Зеленский. Фото © Kremlin

Высказывание лидера Незалежной также задело за живое ветеранов ВОВ во всех странах бывшего СССР.

Слова президента Украины Владимира Зеленского о равной ответственности Советского Союза и нацистской Германии за Вторую мировую войну "резанули сердце" российского лидера Владимира Путина. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Это была огромная ошибка... Особенно в год 75-летия Победы, — сказал представитель президента РФ в интервью программе "Москва. Кремль. Путин".

"Главное — результат". Песков рассказал о приоритетах работы Путина
"Главное — результат". Песков рассказал о приоритетах работы Путина

По словам Пескова, это заявление Зеленского "сильно резануло ... сердце не только Путина", но и ветеранов Великой Отечественной войны во всех странах бывшего СССР. Пресс-секретарь президента уверен, что "таких очень много и на самой Украине".

Напомним, Владимир Зеленский заявил о равной ответственности СССР и нацистской Германии в разжигании Второй мировой войны в ходе встречи с польским президентом Анджеем Дудой. Во время переговоров лидер Незалежной также сказал, что концлагерь Освенцим был освобождён 100-й Львовской дивизией 1-го Украинского фронта.

BannerImage
Алёна Темирчиева
  • Новости
  • Путин
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • СССР
  • Вторая Мировая Война
  • История
  • Политика
  • Наука
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar