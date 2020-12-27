В Кремле рассказали о словах Зеленского, которые "резанули сердце" Путина
Владимир Путин и Владимир Зеленский. Фото © Kremlin
Высказывание лидера Незалежной также задело за живое ветеранов ВОВ во всех странах бывшего СССР.
Слова президента Украины Владимира Зеленского о равной ответственности Советского Союза и нацистской Германии за Вторую мировую войну "резанули сердце" российского лидера Владимира Путина. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
— Это была огромная ошибка... Особенно в год 75-летия Победы, — сказал представитель президента РФ в интервью программе "Москва. Кремль. Путин".
По словам Пескова, это заявление Зеленского "сильно резануло ... сердце не только Путина", но и ветеранов Великой Отечественной войны во всех странах бывшего СССР. Пресс-секретарь президента уверен, что "таких очень много и на самой Украине".
Напомним, Владимир Зеленский заявил о равной ответственности СССР и нацистской Германии в разжигании Второй мировой войны в ходе встречи с польским президентом Анджеем Дудой. Во время переговоров лидер Незалежной также сказал, что концлагерь Освенцим был освобождён 100-й Львовской дивизией 1-го Украинского фронта.