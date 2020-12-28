Прививаться сезонно, как в случае с последним, будет неэффективно.

Коронавирус, в отличие от гриппа, не является сезонным заболеванием, он будет оставаться актуальным круглый год. На это указал глава центра Гамалеи Александр Гинцбург.

— Мы просчитали тот момент, что, в отличие от гриппа, который является сезонным заболеванием и где надо использовать вакцину, которая может защитить на три-четыре месяца, данное заболевание (CoViD-19. — Прим. ред.) не является сезонным, оно уже это показало — оно круглогодично, — сказал Гинцбург в эфире телеканала "Россия 24".

Напомним, что именно в центре имени Гамалеи была разработана первая российская вакцина от коронавируса "Спутник V", которая прошла регистрацию в августе. Исследования показали, что эффективность препарата более 90%.