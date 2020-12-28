Украинцу грозит пять лет тюрьмы за ушанку с серпом и молотом

В Незалежной запрещено использование коммунистической символики.

Национальная полиция Украины задержала 19-летнего киевлянина, который гулял по Львову в шапке-ушанке с эмблемой СССР в виде серпа и молота.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 436-1 УК "за распространение коммунистической символики". Напомним, с 2015 года в Незалежной действует закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов", который запрещает пропаганду советских символов.

Киевлянина задержали в одном из львовских кафе, ушанку с красной звездой у него изъяли. Теперь юноше грозит до пяти лет лишения свободы.