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Регион
Опубликовано 29 декабря 2020, 15:30
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Мощное землетрясение произошло в 40 километрах от столицы Хорватии — видео

Погиб ребёнок.

В Хорватии произошло землетрясение магнитудой 6,3, следует из данных Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC). Подземные толчки были зафиксированы в 14:19 по московскому времени в 43 километрах от столицы страны — города Загреб. Как сообщает РИА "Новости", в результате ЧП погиб один ребёнок, ещё несколько человек пострадали.

Очаг землетрясения залегал на глубине пяти километров. По предварительным данным, наибольший ущерб был нанесён городу Петринья, который расположен в трёх километрах от эпицентра толчков. На кадрах, распространённых в соцсетях, видно, что здания серьёзно повреждены, а с крыш осыпалась черепица.

Учёный предупредил о росте числа мощных землетрясений по всему миру

А несколько дней назад землетрясение магнитудой 5,5 произошло на востоке Узбекистана. Информации о каких-либо разрушениях и пострадавших в результате подземных толчков не поступало.

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Роман Имполитов
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