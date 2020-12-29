Мощное землетрясение произошло в 40 километрах от столицы Хорватии — видео

Погиб ребёнок.

Strong earthquake in Petrinja, Croatia (6,3 magnitude), felt in the Slovenian parliament, Ljubljana. I just hope and pray that there are no casualties!🙏 pic.twitter.com/lVFW63uXTO — Domen Gorensek (@Domen_G) December 29, 2020

В Хорватии произошло землетрясение магнитудой 6,3, следует из данных Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC). Подземные толчки были зафиксированы в 14:19 по московскому времени в 43 километрах от столицы страны — города Загреб. Как сообщает РИА "Новости", в результате ЧП погиб один ребёнок, ещё несколько человек пострадали.

Очаг землетрясения залегал на глубине пяти километров. По предварительным данным, наибольший ущерб был нанесён городу Петринья, который расположен в трёх километрах от эпицентра толчков. На кадрах, распространённых в соцсетях, видно, что здания серьёзно повреждены, а с крыш осыпалась черепица.

A massive earthquake has just rocked Croatia, with the town of Petrinja suffering the worst damage: pic.twitter.com/smsa4cWHq8 — Seb Starcevic (@SebStarcevic) December 29, 2020