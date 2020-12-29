В Госдуме рассказали, какую пенсию должны получать россияне
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Миронов считает необходимым ликвидировать Пенсионный фонд РФ.
Председатель партии "Справедливая Россия" и лидер фракции СР в Госдуме Сергей Миронов заявил, что пенсионеры в стране должны получать около 30 тысяч рублей. Об этом он поведал в эфире телеканала "Россия 24".
— Это не пенсия, которая будет в Европе, но в сегодняшних реалиях, — уточнил парламентарий.
Как утверждает Миронов, средняя пенсия в России на данный момент — 15 тысяч рублей, однако к нему поступают обращения граждан, в которых говорится, что размер выплат составляет от 9 до 12 тысяч. Кроме того, глава "Справедливой России" указал на необходимость ликвидировать Пенсионный фонд РФ.
— Если у нас пенсия — это обязанность государства, зачем нам нужен этот посредник? — добавил депутат.
Ранее сообщалось, что россияне досрочно получат часть пенсий, пособий и ежемесячных денежных выплат за январь.