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Опубликовано 2 января 2021, 15:23

В Ивановской области перевернулся автобус с пассажирами — видео

Предварительно, водитель мог не справиться с управлением.

В Ивановской области один человек погиб, семь пострадали в результате опрокидывания автобуса. Это случилось в начале шестого часа в Родниковском районе, недалеко от населённого пункта Деревеньки. Один из пострадавших ребёнок, у него ушиб ноги.

По данным источника Лайфа в местных экстренных службах, съехал в кювет и опрокинулся рейсовый автобус "Вектор" маршрута № 509 Иваново — Вичуга. На момент аварии в салоне кроме водителя находился 21 пассажир, двое из них — дети.

Три человека погибли и шесть пострадали в страшном ДТП в Удмуртии
Три человека погибли и шесть пострадали в страшном ДТП в Удмуртии

Пострадавших доставили в больницы Иванова. Остальных пассажиров отвезли в пункт назначения дополнительным автобусом. По предварительным данным, водитель не справился с управлением.

А в Подмосковье пьяный водитель насмерть сбил фельдшера на месте другой аварии.

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Андрей Григорьев
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