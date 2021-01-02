В Ивановской области перевернулся автобус с пассажирами — видео

Предварительно, водитель мог не справиться с управлением.

В Ивановской области один человек погиб, семь пострадали в результате опрокидывания автобуса. Это случилось в начале шестого часа в Родниковском районе, недалеко от населённого пункта Деревеньки. Один из пострадавших ребёнок, у него ушиб ноги.

По данным источника Лайфа в местных экстренных службах, съехал в кювет и опрокинулся рейсовый автобус "Вектор" маршрута № 509 Иваново — Вичуга. На момент аварии в салоне кроме водителя находился 21 пассажир, двое из них — дети.

Пострадавших доставили в больницы Иванова. Остальных пассажиров отвезли в пункт назначения дополнительным автобусом. По предварительным данным, водитель не справился с управлением.