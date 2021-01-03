Четыре человека погибли при пожаре на пилораме в Томской области

СК открыл уголовное дело.

Пожарные обнаружили тела четырёх человек, погибших в результате пожара на территории пилорамы в селе Подгорном Чаинского района Томской области. Об этом сообщается на сайте регионального главка МЧС России.

— Внутри строения были обнаружены тела четырёх человек (1967, 1983, 1984, 1986 годов рождения). Трое — приезжие из другого населённого пункта, — говорится в записи.

Список погибших:

1. Дмитрий К. 2. Андрей Е. 3. Александр Ш. 4. Алексей К. (предположительно, был работником предприятия)

Площадь пожара составила 62 квадратных метра. Причину возгорания предстоит установить экспертам.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". На месте работают следователи, назначены экспертизы, идёт допрос свидетелей.