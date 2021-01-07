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Регион
Опубликовано 7 января 2021, 16:01

Володин: Политическая система США застыла в своём развитии

Ссылаться на американскую политическую систему как на образец демократии стало бессмысленным, считает председатель Госдумы.

Политическая система США застыла в своём развитии. Такое мнение высказал председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя беспорядки в Вашингтоне, которые закончились штурмом Капитолия и гибелью людей. Он отметил, что Институт выборщиков изжил себя настолько, что полностью прекратил отражать общественные настроения. И президентская кампания 2020 года, по его словам, далеко не первые выборы, подтверждающие его архаичность.

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Отсутствие прямых выборов не позволяет гражданам самим определять, кто будет их политическим лидером. За них это решает узкий круг политической элиты, имитирующей политическую конкуренцию, — заявил Володин, слова которого приводит сайт нижней палаты. — Финальным аккордом стали вчерашние события в Конгрессе, которые привели к трагедии — человеческим жертвам. США было бы правильно заняться исправлением недостатков собственной политической системы. Многие это видели и раньше, но теперь это стало очевидно всем.

По словам политика, события в США требуют серьёзного анализа и оценки. Уже сейчас очевидно, что американская политическая система находится в глубочайшем кризисе и теперь ссылаться на неё как на образец демократии стало бессмысленным.

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Мы стоим на пороге переоценки стандартов, которые продвигаются Соединёнными Штатами Америки, экспортирующими своё видение демократии и партийно-политических систем по всему миру, — указал он. Тем, кто в нашей стране любит ссылаться на их пример, тоже предстоит пересмотреть взгляды, выдаваемые за передовые.

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Напомним, ранее члены Конгресса США утвердили избрание Джозефа Байдена президентом Соединённых Штатов. Демократ заручился более чем 300 утверждёнными конгрессом голосами выборщиков. Такое решение было принято на фоне прошедших в Капитолии беспорядков. Стражи порядка применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Четыре человека погибли, задержанные исчисляются десятками.

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Фото © Пресс-служба Государственной Думы

Алексей Берковиц
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