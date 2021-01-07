Володин: Политическая система США застыла в своём развитии

Ссылаться на американскую политическую систему как на образец демократии стало бессмысленным, считает председатель Госдумы.

Политическая система США застыла в своём развитии. Такое мнение высказал председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя беспорядки в Вашингтоне, которые закончились штурмом Капитолия и гибелью людей. Он отметил, что Институт выборщиков изжил себя настолько, что полностью прекратил отражать общественные настроения. И президентская кампания 2020 года, по его словам, далеко не первые выборы, подтверждающие его архаичность.

— Отсутствие прямых выборов не позволяет гражданам самим определять, кто будет их политическим лидером. За них это решает узкий круг политической элиты, имитирующей политическую конкуренцию, — заявил Володин, слова которого приводит сайт нижней палаты. — Финальным аккордом стали вчерашние события в Конгрессе, которые привели к трагедии — человеческим жертвам. США было бы правильно заняться исправлением недостатков собственной политической системы. Многие это видели и раньше, но теперь это стало очевидно всем.

По словам политика, события в США требуют серьёзного анализа и оценки. Уже сейчас очевидно, что американская политическая система находится в глубочайшем кризисе и теперь ссылаться на неё как на образец демократии стало бессмысленным.

— Мы стоим на пороге переоценки стандартов, которые продвигаются Соединёнными Штатами Америки, экспортирующими своё видение демократии и партийно-политических систем по всему миру, — указал он. — Тем, кто в нашей стране любит ссылаться на их пример, тоже предстоит пересмотреть взгляды, выдаваемые за передовые.