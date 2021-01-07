Володин: Политическая система США застыла в своём развитии
Ссылаться на американскую политическую систему как на образец демократии стало бессмысленным, считает председатель Госдумы.
Политическая система США застыла в своём развитии. Такое мнение высказал председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя беспорядки в Вашингтоне, которые закончились штурмом Капитолия и гибелью людей. Он отметил, что Институт выборщиков изжил себя настолько, что полностью прекратил отражать общественные настроения. И президентская кампания 2020 года, по его словам, далеко не первые выборы, подтверждающие его архаичность.
— Отсутствие прямых выборов не позволяет гражданам самим определять, кто будет их политическим лидером. За них это решает узкий круг политической элиты, имитирующей политическую конкуренцию, — заявил Володин, слова которого приводит сайт нижней палаты. — Финальным аккордом стали вчерашние события в Конгрессе, которые привели к трагедии — человеческим жертвам. США было бы правильно заняться исправлением недостатков собственной политической системы. Многие это видели и раньше, но теперь это стало очевидно всем.
По словам политика, события в США требуют серьёзного анализа и оценки. Уже сейчас очевидно, что американская политическая система находится в глубочайшем кризисе и теперь ссылаться на неё как на образец демократии стало бессмысленным.
— Мы стоим на пороге переоценки стандартов, которые продвигаются Соединёнными Штатами Америки, экспортирующими своё видение демократии и партийно-политических систем по всему миру, — указал он. — Тем, кто в нашей стране любит ссылаться на их пример, тоже предстоит пересмотреть взгляды, выдаваемые за передовые.
Напомним, ранее члены Конгресса США утвердили избрание Джозефа Байдена президентом Соединённых Штатов. Демократ заручился более чем 300 утверждёнными конгрессом голосами выборщиков. Такое решение было принято на фоне прошедших в Капитолии беспорядков. Стражи порядка применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Четыре человека погибли, задержанные исчисляются десятками.