Застряли в Шереметьево без еды и воды. Рейс в Танзанию отменили, позабыв позаботиться о пассажирах

Рейс авиакомпании Royal Flight Москва — Занзибар оказался отменён по неизвестным причинам. Самолёт должен был вылететь из Шереметьево в два часа ночи, однако этого так и не произошло. По словам очевидцев, представители компании долгое время не выходили к пассажирам, чтобы прояснить ситуацию. Людей не обеспечили водой и горячим питанием, а под утро измотанных ожиданием пассажиров хаотично расселили в отеле — незнакомых людей друг с другом в одни номера. Кроме того, путешественникам отказывались проставлять штампы о задержке рейса, которые необходимы для обращения в страховую фирму. А одной из женщин из-за длительного ожидания стало плохо, ей понадобилась помощь медиков.