Застряли в Шереметьево без еды и воды. Рейс в Танзанию отменили, позабыв позаботиться о пассажирах
Одной из женщин из-за длительного ожидания стало плохо, ей понадобилась помощь медиков.
Рейс авиакомпании Royal Flight Москва — Занзибар оказался отменён по неизвестным причинам. Самолёт должен был вылететь из Шереметьево в два часа ночи, однако этого так и не произошло. По словам очевидцев, представители компании долгое время не выходили к пассажирам, чтобы прояснить ситуацию. Людей не обеспечили водой и горячим питанием, а под утро измотанных ожиданием пассажиров хаотично расселили в отеле — незнакомых людей друг с другом в одни номера. Кроме того, путешественникам отказывались проставлять штампы о задержке рейса, которые необходимы для обращения в страховую фирму. А одной из женщин из-за длительного ожидания стало плохо, ей понадобилась помощь медиков.
Что послужило причиной задержки рейса, до сих пор не известно. По неподтверждённой информации, на борту имело место повреждение руля высоты, однако самолёт перед вылетом поменять отказались — решили чинить.
Пассажиры планируют подавать в суд на туроператора Sunmar. Представители фирмы заявили Лайфу, что рейс будет в 14:30, но для получения расширенного комментария наших корреспондентов пока не могут связать с руководством или иными официальными лицами.
Ранее в авиакомпании S7 назвали сбоем инцидент с певицей и видеоблогером Клавой Кокой, которую отказались пустить на борт самолёта Москва — Сочи.