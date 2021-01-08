ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 8 января 2021, 15:30
12104

В Новом Уренгое раненный в живот мужчина ещё сутки праздновал Новый год и умер

Задержан человек, подозреваемый в убийстве.

Жителя Нового Уренгоя (ЯНАО) ударили ножом в живот во время новогоднего застолья, но мужчина продолжил праздновать, а через сутки скончался. Информация об этом опубликована на официальном сайте Следственного управления СКР РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу.

На Украине мужчина в костюме Супермена задушил знакомого, а потом зарезал его сожительницу и мать
На Украине мужчина в костюме Супермена задушил знакомого, а потом зарезал его сожительницу и мать

В ночь с 5 на 6 января 2021 года в квартире, где распивала спиртные напитки компания местных жителей, произошёл конфликт между хозяином квартиры и одним из его гостей. Гость в ходе ссоры нанёс 37-летнему мужчине ранение ножом в область живота, после чего покинул жилое помещение. Раненый мужчина продолжил застолье, но на следующий день его самочувствие ухудшилось — и он скончался. Прибывшие по вызову его супруги сотрудники полиции в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задержали подозреваемого, — сказано в сообщении.

В Казани 22-летний "Ромео" жестоко убил свою девушку и её родителей, которые запрещали им встречаться
В Казани 22-летний "Ромео" жестоко убил свою девушку и её родителей, которые запрещали им встречаться

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ "Убийство". Сейчас решается вопрос о предъявлении подозреваемому обвинения и назначении наказания. Также правоохранители выясняют все обстоятельства преступления, расследование продолжается.

А на днях в Петербурге мужчина зарезал жену и погиб при попытке убежать от полиции.

BannerImage

Фото © Pixabay

Евгения Измайлова
  • Новости
  • Регионы
  • Криминал
  • Происшествия
  • Ямало-Ненецкий автономный округ
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar