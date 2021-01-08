В Новом Уренгое раненный в живот мужчина ещё сутки праздновал Новый год и умер

Жителя Нового Уренгоя (ЯНАО) ударили ножом в живот во время новогоднего застолья, но мужчина продолжил праздновать, а через сутки скончался. Информация об этом опубликована на официальном сайте Следственного управления СКР РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу.

— В ночь с 5 на 6 января 2021 года в квартире, где распивала спиртные напитки компания местных жителей, произошёл конфликт между хозяином квартиры и одним из его гостей. Гость в ходе ссоры нанёс 37-летнему мужчине ранение ножом в область живота, после чего покинул жилое помещение. Раненый мужчина продолжил застолье, но на следующий день его самочувствие ухудшилось — и он скончался. Прибывшие по вызову его супруги сотрудники полиции в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задержали подозреваемого, — сказано в сообщении.