В Новом Уренгое раненный в живот мужчина ещё сутки праздновал Новый год и умер
Задержан человек, подозреваемый в убийстве.
Жителя Нового Уренгоя (ЯНАО) ударили ножом в живот во время новогоднего застолья, но мужчина продолжил праздновать, а через сутки скончался. Информация об этом опубликована на официальном сайте Следственного управления СКР РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу.
— В ночь с 5 на 6 января 2021 года в квартире, где распивала спиртные напитки компания местных жителей, произошёл конфликт между хозяином квартиры и одним из его гостей. Гость в ходе ссоры нанёс 37-летнему мужчине ранение ножом в область живота, после чего покинул жилое помещение. Раненый мужчина продолжил застолье, но на следующий день его самочувствие ухудшилось — и он скончался. Прибывшие по вызову его супруги сотрудники полиции в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задержали подозреваемого, — сказано в сообщении.
По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ "Убийство". Сейчас решается вопрос о предъявлении подозреваемому обвинения и назначении наказания. Также правоохранители выясняют все обстоятельства преступления, расследование продолжается.
А на днях в Петербурге мужчина зарезал жену и погиб при попытке убежать от полиции.
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