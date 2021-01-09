"У нас свобода выбора". В Госдуме высказались о возможной карьере Дзюбы в политике

Как уточняется, ни в одном парламенте мира нет такого количества спортсменов, как в российском.

Трёхкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина поделилась мнением о возможной карьере игрока петербургского "Зенита" и сборной России по футболу Артёма Дзюбы в политике.

В беседе с изданием "Спорт-Экспресс" она отметила, что ни в одном парламенте мира нет такого количества спортсменов, пришедших в политику, как в российском. По мнению Родниной, это вполне нормальная практика.

— Почему, если Дзюба придёт в политику, то будет что-то страшное? Человек закончит одну часть своей жизни. А дальше у нас свобода выбора! — уточнила парламентарий.