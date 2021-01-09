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Регион
Опубликовано 9 января 2021, 00:17

"У нас свобода выбора". В Госдуме высказались о возможной карьере Дзюбы в политике

Как уточняется, ни в одном парламенте мира нет такого количества спортсменов, как в российском.

Трёхкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина поделилась мнением о возможной карьере игрока петербургского "Зенита" и сборной России по футболу Артёма Дзюбы в политике.

В беседе с изданием "Спорт-Экспресс" она отметила, что ни в одном парламенте мира нет такого количества спортсменов, пришедших в политику, как в российском. По мнению Родниной, это вполне нормальная практика.

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Почему, если Дзюба придёт в политику, то будет что-то страшное? Человек закончит одну часть своей жизни. А дальше у нас свобода выбора! — уточнила парламентарий.

Напомним, в начале ноября Артём Дзюба попал в весьма неловкую ситуацию. В Сеть было слито интимное видео с его участием. После этого спортсмена отстранили от игры за сборную и забрали капитанскую повязку в "Зените". Однако в конце ноября футболист вернул свой статус в команде. Ситуацию с Дзюбой прокомментировал даже президент РФ Владимир Путин. Он подчеркнул, что такие инциденты не должны влиять на профессиональную деятельность человека. Но, по его словам, ситуация с Дзюбой — это "хороший урок" для публичных людей.

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Фото © Instagram / artem.dzyuba

Иван Косицын
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