Министр транспорта Индонезии уточнил число жертв крушения "боинга". На борту было 65 человек

Катастрофа самолёта произошла неподалёку от острова Лаки. Среди рассматриваемых причин — взрыв на борту и отказ систем управления.

Министр транспорта Индонезии Буди Кариа Сумади заявил, что на борту разбившегося лайнера находилось 65 человек: 53 пассажира и 12 членов экипажа. Об этом сообщает местный портал Detik. Ранее ошибочно распространялась информация, что жертвами крушения стали 59 человек, среди них шестеро детей.

Напомним, связь с бортом индонезийской компании Sriwijaya Air была потеряна, когда он находился примерно в 11 морских милях (20 км) от международного аэропорта Сукарно – Хатта. По предварительным данным, самолёт преодолел высоту 11 000 футов, но внезапно высота и скорость резко упали. Окончательная позиция показывает высоту 250 футов над уровнем моря при скорости 358 узлов.