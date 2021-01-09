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Опубликовано 9 января 2021, 13:23

Министр транспорта Индонезии уточнил число жертв крушения "боинга". На борту было 65 человек

Катастрофа самолёта произошла неподалёку от острова Лаки. Среди рассматриваемых причин — взрыв на борту и отказ систем управления.

Министр транспорта Индонезии Буди Кариа Сумади заявил, что на борту разбившегося лайнера находилось 65 человек: 53 пассажира и 12 членов экипажа. Об этом сообщает местный портал Detik. Ранее ошибочно распространялась информация, что жертвами крушения стали 59 человек, среди них шестеро детей.

Россиян не было на борту упавшего индонезийского "боинга"
Россиян не было на борту упавшего индонезийского "боинга"

Напомним, связь с бортом индонезийской компании Sriwijaya Air была потеряна, когда он находился примерно в 11 морских милях (20 км) от международного аэропорта Сукарно – Хатта. По предварительным данным, самолёт преодолел высоту 11 000 футов, но внезапно высота и скорость резко упали. Окончательная позиция показывает высоту 250 футов над уровнем моря при скорости 358 узлов.

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Позже было подтверждено, что пассажирский самолёт с десятками людей упал в воду. На месте найдены обломки и части тел.

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Фото © Pixabay

Марина Калегина
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