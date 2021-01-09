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Регион
Опубликовано 9 января 2021, 20:17
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Умер худрук Русского академического драмтеатра Михаил Рабинович

Фото © VK / ufarusdrama

Фото © VK / ufarusdrama

Его возраст составлял 80 лет.

В Уфе скончался художественный руководитель Государственного академического русского драматического театра Республики Башкортостан, заслуженный деятель искусств РФ Михаил Рабинович. Об этом сообщила министр культуры региона Амина Шафикова.

Отпускать всегда тяжело... Большая утрата... Дорогой Михаил Исакович — наставник, старший товарищ, друг... Целая эпоха! Пусть земля Вам будет пухом... — написала Шафикова в социальной сети "ВКонтакте".

Михаилу Рабиновичу было 80 лет. Причина его смерти не уточняется. Художественным руководителем театра он стал в 1998 году, до этого, с 1984 года, был его главным режиссёром.

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Эмила Сидорова
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