Умер худрук Русского академического драмтеатра Михаил Рабинович
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Его возраст составлял 80 лет.
В Уфе скончался художественный руководитель Государственного академического русского драматического театра Республики Башкортостан, заслуженный деятель искусств РФ Михаил Рабинович. Об этом сообщила министр культуры региона Амина Шафикова.
— Отпускать всегда тяжело... Большая утрата... Дорогой Михаил Исакович — наставник, старший товарищ, друг... Целая эпоха! Пусть земля Вам будет пухом... — написала Шафикова в социальной сети "ВКонтакте".
Михаилу Рабиновичу было 80 лет. Причина его смерти не уточняется. Художественным руководителем театра он стал в 1998 году, до этого, с 1984 года, был его главным режиссёром.
Ранее Лайф сообщал о смерти актёра и педагога Валерия Хлевинского. Прощание с народным артистом России пройдёт 11 января, похоронят его на Троекуровском кладбище Москвы.