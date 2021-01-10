В США задержали "викинга", штурмовавшего Капитолий

Ему предъявили обвинения.

В США арестовали мужчину, который во время недавних беспорядков в Вашингтоне участвовал в штурме Капитолия. Благодаря фотографиям в Сети он получил известность как "викинг", так как на голову надел меховую шапку с рогами, а в руках держал копьё с американским флагом.

Известно, что мужчину зовут Джейкоб Энтони Ченсли, он родом из штата Аризона. Прокуратура предъявила задержанному обвинения, ему инкриминируются умышленное проникновение или пребывание в здании с ограниченным доступом без законных полномочий, а также насильственное вторжение и нарушение общественного порядка на территории Капитолия.

Как сказано в заявлении на сайте прокуратуры округа Колумбия, Ченсли был взят под стражу 9 января. Выяснилось, что мужчина является певцом и актёром, увлекается различными конспирологическими теориями.

Ранее во Флориде задержали 36-летнего Адама Джонсона, который во время беспорядков в Капитолии вынес трибуну спикера Палаты представителей Конгресса США демократа Нэнси Пелоси. Также был арестован 60-летний Ричард Барнетт, который стал популярным после снимка, где он сидит в кресле той же Пелоси, закинув ноги на стол.