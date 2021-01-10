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Регион
Опубликовано 9 января 2021, 21:06
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В США задержали "викинга", штурмовавшего Капитолий

Фото © ТАСС / AP

Фото © ТАСС / AP

Ему предъявили обвинения.

В США арестовали мужчину, который во время недавних беспорядков в Вашингтоне участвовал в штурме Капитолия. Благодаря фотографиям в Сети он получил известность как "викинг", так как на голову надел меховую шапку с рогами, а в руках держал копьё с американским флагом.

Известно, что мужчину зовут Джейкоб Энтони Ченсли, он родом из штата Аризона. Прокуратура предъявила задержанному обвинения, ему инкриминируются умышленное проникновение или пребывание в здании с ограниченным доступом без законных полномочий, а также насильственное вторжение и нарушение общественного порядка на территории Капитолия.

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Как сказано в заявлении на сайте прокуратуры округа Колумбия, Ченсли был взят под стражу 9 января. Выяснилось, что мужчина является певцом и актёром, увлекается различными конспирологическими теориями.

Ранее во Флориде задержали 36-летнего Адама Джонсона, который во время беспорядков в Капитолии вынес трибуну спикера Палаты представителей Конгресса США демократа Нэнси Пелоси. Также был арестован 60-летний Ричард Барнетт, который стал популярным после снимка, где он сидит в кресле той же Пелоси, закинув ноги на стол.

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Напомним, 6 января сторонники Трампа устроили акцию протеста, ворвались в Капитолий в Вашингтоне и сорвали заседание, на котором должны были утвердить итоги президентских выборов, в частности победу демократа Джо Байдена. Конгрессменов пришлось эвакуировать, а против демонстрантов полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты. В результате беспорядков погибло по меньшей мере пять человек. В то же время победу Байдена уже утвердил конгресс. Трамп по-прежнему не согласен с итогами голосования, но пообещал, что 20 января осуществит упорядоченную передачу власти.

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Иван Косицын
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