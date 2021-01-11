В Швеции испугались газовой войны из-за "Северного потока — 2"

Введённые ранее против газопровода и России санкции продолжат действовать при новой американской администрации.

Победа Джо Байдена на президентских выборах в США может спровоцировать газовую войну из-за трубопровода "Северный поток — 2", к такому мнению пришла шведская газета Svenska Dagbladet.

С приходом демократа к власти, по оценке авторов статьи, отношение к газопроводу не изменится. Более того, введённые против него и России санкции продолжат действовать и после смены главы Белого дома.

— Ничто не предвещает, что это как-то изменит американское отношение к "Северному потоку — 2". Скорее, наоборот: Джо Байден, если это возможно, даже более жёсткий его противник, чем Дональд Трамп, — отмечает издание.

Шведская газета напомнила, что в бытность вице-президентом Байден неоднократно предлагал экспортировать сжиженный природный газ из США и отмечал, что Европа после строительства "Северного потока — 2" станет ещё более зависимой от российского голубого топлива.

Кроме того, после выборов переходная группа Байдена заявила, что избранный президент в принципе считает газопровод "плохой идеей" и продолжит укреплять "энергетическую независимость" Европы.

Таким образом, ужесточённый закон о санкциях может серьёзно повлиять на отношения новой администрации США с Россией и обострить конфликт на Балтике из-за "Северного потока — 2" в непосредственной близости от Швеции.