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Опубликовано 12 января 2021, 02:06

Президент Португалии заразился коронавирусом

Марселу Ребелу де Соуза. Фото © Сайт Президента Португалии

Марселу Ребелу де Соуза. Фото © Сайт Президента Португалии

Заболевание у 72-летнего политика протекает в бессимптомной форме.

Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза заразился коронавирусом. Об этом сообщается на сайте главы государства.

За день до обнаружения у 72-летнего де Соузы ковида политик сдал два отрицательных теста. Отмечается, что заболевание протекает у него в бессимптомной форме.

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Тем не менее все мероприятия, которые были намечены на ближайшие дни, отменены, президент ушёл на самоизоляцию.

Всего в Португалии коронавирусом заразилось 489 293 человека. Умерло 7925 пациентов, выздоровело 372 056.

Ранее стало известно, что ковид обнаружен у известного тренера по фигурному катанию Алексея Мишина.

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Артур Лапсаков
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