Президент Португалии заразился коронавирусом

Заболевание у 72-летнего политика протекает в бессимптомной форме.

Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза заразился коронавирусом. Об этом сообщается на сайте главы государства.

За день до обнаружения у 72-летнего де Соузы ковида политик сдал два отрицательных теста. Отмечается, что заболевание протекает у него в бессимптомной форме.

Тем не менее все мероприятия, которые были намечены на ближайшие дни, отменены, президент ушёл на самоизоляцию.

Всего в Португалии коронавирусом заразилось 489 293 человека. Умерло 7925 пациентов, выздоровело 372 056.