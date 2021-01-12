Стала известна возможная причина жуткого пожара в Екатеринбурге, унёсшего жизнь восьми человек

Уголовное дело открыли по факту произошедшего.

Причиной смертельного пожара в девятиэтажном жилом доме в Екатеринбурге могло стать неосторожное обращение с огнём. Об этом журналистам сообщила старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.

— Очаг пожара расположен в квартире на втором этаже, рядом с диваном. Предварительно, в данной квартире использовались горелки, также обнаружено много окурков от табачных изделий, — рассказала Канатова.

Тем временем старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга сообщил, что по факту гибели людей возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".