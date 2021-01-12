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Регион
Опубликовано 12 января 2021, 03:17
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Стала известна возможная причина жуткого пожара в Екатеринбурге, унёсшего жизнь восьми человек

Фото © ГУ МЧС по Свердловской области

Фото © ГУ МЧС по Свердловской области

Уголовное дело открыли по факту произошедшего.

Причиной смертельного пожара в девятиэтажном жилом доме в Екатеринбурге могло стать неосторожное обращение с огнём. Об этом журналистам сообщила старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.

Очаг пожара расположен в квартире на втором этаже, рядом с диваном. Предварительно, в данной квартире использовались горелки, также обнаружено много окурков от табачных изделий, — рассказала Канатова.

"Квартира снизу горит, задыхаемся". Жительница дома, где при пожаре погибло восемь человек, молила о помощи в Сети
"Квартира снизу горит, задыхаемся". Жительница дома, где при пожаре погибло восемь человек, молила о помощи в Сети

Тем временем старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга сообщил, что по факту гибели людей возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

Напомним, возгорание началось в квартире на втором этаже. Лайф публиковал фото с места трагедии.

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Никита Никонов
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