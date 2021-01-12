"Назло маме уши отморожу". В Госдуме посмеялись над позицией главы МИД Украины по российской вакцине
Фото с официального сайта Госдумы
Официальный Киев готов в очередной раз положить жизни своих граждан "на алтарь своих амбиций и надуманной идеологии".
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик отреагировал на заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы по поводу российской вакцины от коронавируса. Напомним, что, по словам дипломата, сама дискуссия о закупке российской вакцины в Незалежной — это "признак навязанной гибридной дискуссии".
— Если совсем коротко, то это решение можно прокомментировать замечательной поговоркой "Назло маме уши отморожу", — цитирует слова Белика RT.
Депутат напомнил, что на Украине продлён локдаун, ежедневно умирают люди, но официальный Киев готов "в очередной раз положить эти жизни на алтарь своих амбиций и надуманной идеологии".
Как уже сообщал Лайф, украинские власти неохотно обсуждают возможность поставок российской вакцины "Спутник V". Главный санврач Незалежной Виктор Ляшко объяснил, что страна "будет использовать только те препараты против ковида, которые успешно прошли третью фазу клинических исследований". При этом украинский политик Виктор Медведчук поспешил просветить Ляшко и напомнил, что третью фазу испытаний на данный момент не прошла ни одна из вожделенных Киевом вакцин: ни Pfizer, ни Moderna, ни AstraZeneca, ни китайская Sinovac Biotech.