"Назло маме уши отморожу". В Госдуме посмеялись над позицией главы МИД Украины по российской вакцине

Официальный Киев готов в очередной раз положить жизни своих граждан "на алтарь своих амбиций и надуманной идеологии".

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик отреагировал на заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы по поводу российской вакцины от коронавируса. Напомним, что, по словам дипломата, сама дискуссия о закупке российской вакцины в Незалежной — это "признак навязанной гибридной дискуссии".

— Если совсем коротко, то это решение можно прокомментировать замечательной поговоркой "Назло маме уши отморожу", — цитирует слова Белика RT.

Депутат напомнил, что на Украине продлён локдаун, ежедневно умирают люди, но официальный Киев готов "в очередной раз положить эти жизни на алтарь своих амбиций и надуманной идеологии".