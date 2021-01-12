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Регион
Опубликовано 12 января 2021, 18:32
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Организаторы рассказали, как будет проходить конкурс политологов

Итоги состязания будут подведены в мае 2021 года.

Во всероссийском конкурсе политологов, нацеленном на поиск и отбор перспективных молодых специалистов, выберут от 40 до 50 победителей. Как отметил управляющий партнёр "ЭКОПСИ Консалтинг" Павел Безручко, в полуфинал состязания выйдет около 400 человек.

В финале всероссийского конкурса примет участие более 150 конкурсантов, из которых 40–50 станут победителями. Лауреаты проекта смогут поработать экспертами на выборах в Госдуму в сентябре 2021-го. Первый замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко в свою очередь уточнил, что итоги будут подведены весной.

Планируется, что к маю пройдёт финал и будут подведены итоги. Это значит, что все победители получат возможность реально быть задействованными в предстоящей в этом году большой политической кампании в нашей стране и на региональном уровне, и на федеральном уровне, — отметил он.

По его словам, конкурс политологов будет состоять из четырёх этапов: регистрация, дистанционный этап, полуфинал и финал. Он разделён на два направления: политические эксперты и политические менеджеры. Принять участие в состязании могут россияне старше 18 лет.

Кириенко объявил о старте конкурса политологов — видео

Организатором конкурса является "Россия — страна возможностей" — автономная некоммерческая организация, созданная в 2018 году по инициативе президента Владимира Путина. Она объединяет кадровые, социальные и образовательные проекты со всей России, включая "Большую перемену", итоги которой были подведены в конце ноября.

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Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Алёна Темирчиева
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