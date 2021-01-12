Организаторы рассказали, как будет проходить конкурс политологов

Итоги состязания будут подведены в мае 2021 года.

Во всероссийском конкурсе политологов, нацеленном на поиск и отбор перспективных молодых специалистов, выберут от 40 до 50 победителей. Как отметил управляющий партнёр "ЭКОПСИ Консалтинг" Павел Безручко, в полуфинал состязания выйдет около 400 человек.

В финале всероссийского конкурса примет участие более 150 конкурсантов, из которых 40–50 станут победителями. Лауреаты проекта смогут поработать экспертами на выборах в Госдуму в сентябре 2021-го. Первый замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко в свою очередь уточнил, что итоги будут подведены весной.

— Планируется, что к маю пройдёт финал и будут подведены итоги. Это значит, что все победители получат возможность реально быть задействованными в предстоящей в этом году большой политической кампании в нашей стране и на региональном уровне, и на федеральном уровне, — отметил он.

По его словам, конкурс политологов будет состоять из четырёх этапов: регистрация, дистанционный этап, полуфинал и финал. Он разделён на два направления: политические эксперты и политические менеджеры. Принять участие в состязании могут россияне старше 18 лет.