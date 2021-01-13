ЭИСИ: Госдума может помолодеть за счёт партий-юниоров

В Госдуму следующего созыва может попасть несколько новых партий: "Новые люди", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость, также есть шансы и у других "политических юниоров". Если задача новых партий — мобилизовать тех избирателей, которые традиционно не участвовали в голосовании, сократив таким образом процент неявки, то цель старых — привести к избирательным урнам тех, кто привык ходить на выборы. Такие выводы содержатся в докладе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

Перед началом нового политического сезона на заседании круглого стола "Старт политического сезона 2021: ожидания, вызовы и перспективы" эксперты ЭИСИ оценили планы россиян и спрогнозировали появление в составе следующего созыва Госдумы новых сил. Руководитель Департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерина Соколова пояснила, что условно 16 партиям были присвоены электоральные рейтинги — наподобие инвестиционных.

Так, согласно этому подходу, ключевые позиции занимают лидеры: "Единая Россия" (получила показатель А++), КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия" — А+ (что означает проведение успешных кампаний). В группу В++ попали "Новые люди", "Яблоко" и Российская партия пенсионеров за социальную справедливость. В+ — этот показатель получили партии "Родина", Партия роста, "За правду" и "Патриоты России".

Фото © ТАСС / Пресс-служба Госдумы РФ

Руководитель Экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов отнёс к группе "голубых фишек" партии, позиции которых не пошатнутся и которые войдут в следующую Госдуму. Ещё одна общность — это старые партии без парламентского представительства. К их плюсам он отнёс "наличие функционеров и связей", а к минусам — "разочарование электората за последние годы". Что же касается так называемых "партий-юниоров", недавно вышедших на сцену, их результаты на выборах могут оказаться различными.

— В их пользу говорит свежесть и тот факт, что они отвечают сложившемуся в обществе запросу на обновление. Но есть и факторы против, в том числе отсутствие опыта, развитой региональной сети и в большинстве случаев ярких лидеров, способных привлечь внимание к партийному бренду. Илонов Масков в этой группе политических игроков не наблюдается, — подчеркнул эксперт.

Он также добавил, что задача новых партий — мобилизовать людей из "неявки", а старых — собрать тех, кто привык ходить на выборы.

Фото © ТАСС / Пресс-служба Госдумы РФ

Вопросы достижения справедливого общественного устройства станут основной частью содержания предстоящей предвыборной кампании, считает генеральный директор Центра политического анализа Павел Данилин. По его мнению, главным бенефициаром от сложившихся ожиданий станет партия власти — "Единая Россия", которая за последние годы успела доказать, что не только способна реагировать на чаяния людей, но и добиваться необходимых конкретных результатов. Помимо того, успешная отработка темы справедливости способна принести дополнительные очки и ряду других партийных проектов, активно работающих в этом направлении.

— Резкий скачок значимости этой проблематики произошёл в 2020 году. Сегодня в глазах людей именно государство является основным источником справедливости, и именно от него и связанных с ним структур ждут решения этих вопросов, — подчеркнул Данилин.

Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков обратил внимание на социологические исследования, которые уже на старте предвыборного сезона показывают, что каждый пятый россиянин готов проголосовать за одну из непарламентских партий.

— Это создаёт дополнительные возможности в первую очередь для трёх непарламентских партий — "Новые люди", "Яблоко" и Российская партия пенсионеров за социальную справедливость. Вполне возможно, что одна из них сможет продемонстрировать необходимый уровень обновления, получить достаточное количество голосов и изменить собой лицо российского парламента, — уточнил Чеснаков.