Володин сделал прививку от коронавируса

Вакцинацию он перенёс легко.

Спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин сделал прививку от коронавирусной инфекции. Он подчеркнул, что число депутатов, которые хотят вакцинироваться, увеличивается.

— Я сделал прививку. Если говорить, как прошло, могу сказать, что перенёс легко, то есть у меня не было никаких сопутствующих ощущений, которые бы, допустим, как-то меня разочаровали, — заявил Володин в интервью телеканалу "Россия 24".

Глава нижней палаты парламента объяснил, что по-другому нельзя — депутаты общаются в ходе заседаний, обсуждают вопросы, встречаются с избирателями.

— Делать прививку или не делать — это вопрос каждого. Но всё-таки нужно понимать: болезнь несёт в себе проблемы. <...> Хотелось бы, чтобы каждый этот выбор осознанно сделал, — указал Володин.