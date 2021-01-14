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Опубликовано 14 января 2021, 20:14

Володин сделал прививку от коронавируса

Вакцинацию он перенёс легко.

Спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин сделал прививку от коронавирусной инфекции. Он подчеркнул, что число депутатов, которые хотят вакцинироваться, увеличивается.

Я сделал прививку. Если говорить, как прошло, могу сказать, что перенёс легко, то есть у меня не было никаких сопутствующих ощущений, которые бы, допустим, как-то меня разочаровали, — заявил Володин в интервью телеканалу "Россия 24".

Глава нижней палаты парламента объяснил, что по-другому нельзя — депутаты общаются в ходе заседаний, обсуждают вопросы, встречаются с избирателями.

Делать прививку или не делать — это вопрос каждого. Но всё-таки нужно понимать: болезнь несёт в себе проблемы. <...> Хотелось бы, чтобы каждый этот выбор осознанно сделал, — указал Володин.

СМИ: Папа римский сделал прививку от коронавируса
СМИ: Папа римский сделал прививку от коронавируса

Ранее сегодня от ковида привился турецкий лидер Реджеп Эрдоган. Вакцину он получил в госпитале в Анкаре.

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Фото © Сергей Фадеичев / ТАСС

Эмила Сидорова
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