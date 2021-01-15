По словам главы ведомства, в стране привито больше половины населения.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что случаи гриппа в России на сегодняшний день не зафиксированы. В стране привито 60% населения и соблюдаются правила защиты от респираторных инфекций, сказала она в рамках Гайдаровского форума.

— Сегодня в стране гриппа нет, а сегодня, напомню, уже середина января. Такого года ещё не было, — цитирует слова главного государственного санитарного врача страны ТАСС.

Попова также добавила, что за ситуацией с гриппом в РФ её ведомство будет наблюдать до марта. После этого в Роспотребнадзоре сделают окончательные выводы.