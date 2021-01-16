"Успели взять только паспорта". Постоялец сгоревшего на Занзибаре отеля рассказал о пожаре — видео

Огонь охватил здания менее чем за 20 минут.

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Сухая и ветреная погода поспособствовала тому, что пожар, который возник в занзибарском отеле, перебросился на тот, где отдыхали россияне. Об этом Лайфу рассказал один из туристов.

— По предварительной информации, строительные работы велись в соседнем отеле. И именно там первоначально возник пожар. Потом из-за того, что ветреная и сухая погода, искры перебросились на наш отель, — пояснил Ильдар.

В этом номере, по данным Лайфа, начался пожар. Фото © LIFE

По его словам, никто из постояльцев не пострадал, персонал отеля оперативно вывел туристов. Однако некоторые отдыхающие остались без личных вещей, поскольку успели схватить из номеров только документы. Теперь они надеются, что их корпуса не пострадали от пожара, а вещи не сгорели.

Фото © LIFE

Пожар начался около трёх часов ночи (время совпадает с московским). По словам постояльцев отеля, огонь полностью охватил несколько корпусов не более чем за 20 минут, так как крыши были сделаны из пальмовых ветвей. Сейчас туристы временно находятся в другом отеле и ждут информации о своих вещах. Связь с ними держат сотрудники туристических агентств, через которые отдыхающие покупали путёвки.