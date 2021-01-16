"Не кликбейт и не розыгрыш". Блогер BadComedian сделал предложение Кате Клэп
Девушка похвасталась подписчикам кольцом, но дата свадьбы пока не известна.
В России, похоже, вскоре появится новая "звёздная" семейная пара. Видеоблогер Евгений Баженов, известный под псевдонимом BadComedian, сделал предложение коллеге по цеху Екатерине Трофимовой (Катя Клэп). Дата свадьбы пока не назначена, но девушка уже поделилась радостной новостью с подписчиками.
— Да, это правда. Не кликбейт и не розыгрыш. Просто я не умею нормально рассказывать о таких серьёзных вещах. Для меня это всё так непривычно, — призналась девушка.
Ранее актриса Елизавета Арзамасова, известная по сериалу "Папины дочки", впервые после свадьбы поделилась трогательным фото со своим мужем, фигуристом и тренером Ильёй Авербухом.