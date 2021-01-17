Немецкий политик лишь поверхностно знает о ситуации на полуострове в 1992–2014 годах, уверен депутат.

Расширение НАТО было раздражителем для жителей Крыма, но истинной причиной воссоединения полуострова с Россией было вовсе не это, а желание крымчан вернуться домой. Об этом заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик, комментируя слова экс-канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера.

— Без сомнений, расширение НАТО было раздражителем, но мы, жители полуострова, в принципе не воспринимали навязываемые нам украинские "ценности" и открыто выступали в поддержку России и её политики. Что тут говорить, если почти на всех машинах была наклейка с Андреевским флагом и надпись "Севастополь — Россия", — сказал парламентарий в беседе с РИА "Новости".

Жители полуострова воспринимали в штыки сближение Украины с НАТО, потому что считают себя частью российской нации. Крымчане никогда об этом не забывали и детей своих этому учили, отметил Белик. Шрёдеру сложно судить о причинах воссоединения, поскольку, по мнению депутата, он лишь поверхностно знает о ситуации в Крыму в период с 1992 по 2014 год. Жители региона мечтали о возвращении домой с 1992 года, заключил парламентарий.