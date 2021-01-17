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Регион
Опубликовано 17 января 2021, 12:18
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Умер депутат Госдумы генерал-полковник Николай Антошкин

Генерал-полковник Николай Антошкин. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Генерал-полковник Николай Антошкин. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Народный избранник болел коронавирусом.

Герой Советского Союза, депутат Госдумы генерал-полковник Николай Антошкин скончался в больнице в возрасте 78 лет.

Действительно, сегодня Николай Тимофеевич ушёл от нас, — подтвердил РИА "Новости" руководитель аппарата "Клуба военачальников" Николай Дерябин.

Как уточнил Дерябин, место и время похорон будут объявлены позднее после согласования с родственниками и Воздушно-космическими силами. Как сообщил агентству глава фракции "Единая Россия" Сергей Неверов, Антошкин болел ковидом.

Отметим, в 1986 году генерал Антошкин принимал участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. За личный вклад в успешное устранение последствий аварии и проявленные при этом мужество и героизм ему было присвоено звание Героя Советского Союза.

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Алексей Гладких
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