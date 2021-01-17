В Непале туристы завопили, сняв на видео движущуюся на них огромную лавину — видео
По палаточному лагерю ударила мощная воздушная волна.
Видео © Instagram / naren32
Мощная лавина сошла в горах Непала, а оказавшиеся неподалёку туристы сняли на видео уникальное природное явление. Ценность кадрам придаёт и то, что очевидцы специально ждали схода снега, а потому выбрали лучший ракурс — лавина шла прямо на оператора.
Ради захватывающих кадров туристам пришлось разбить лагерь на озере Капуче — самом низком ледниковом озере в мире. Когда же начался сход лавины, люди взялись за камеры. Их расчёты оправдались, снежная масса остановилась, немного не достигнув лагеря путешественников. Однако сильнейший порыв ветра от лавины едва не сдул палатки.
Как сообщал Лайф, ранее крупная лавина сошла на горнолыжной базе в Норильске, под снегом оказалось несколько домиков. Поисково-спасательная операция осложнялась непростыми метеоусловиями — метелью и сильным ветром. В результате происшествия три человека погибли, как выяснилось позже, они были членами одной семьи. Дома же, в которых отдыхали гости базы, оказались самостроем.