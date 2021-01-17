В Непале туристы завопили, сняв на видео движущуюся на них огромную лавину — видео

По палаточному лагерю ударила мощная воздушная волна.

Видео © Instagram / naren32

Мощная лавина сошла в горах Непала, а оказавшиеся неподалёку туристы сняли на видео уникальное природное явление. Ценность кадрам придаёт и то, что очевидцы специально ждали схода снега, а потому выбрали лучший ракурс — лавина шла прямо на оператора.

Ради захватывающих кадров туристам пришлось разбить лагерь на озере Капуче — самом низком ледниковом озере в мире. Когда же начался сход лавины, люди взялись за камеры. Их расчёты оправдались, снежная масса остановилась, немного не достигнув лагеря путешественников. Однако сильнейший порыв ветра от лавины едва не сдул палатки.