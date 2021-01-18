В Хабаровске задержали водителя маршрутки, который отобрал у школьницы шапку за оплату проезда

В отношении мужчины открыли уголовное дело.

Водитель маршрутного такси № 73 в Хабаровске забрал шапку у 14-летней девочки за то, что та не смогла оплатить проезд. Следователи задержали мужчину, сообщается на сайте регионального СУ СК РФ.

Инцидент произошёл 12 января. Девочка ехала в маршрутке и в какой-то момент поняла, что оставила деньги дома. Найдя в кармане мелочь, она отдала её водителю, извинилась и вышла из транспортного средства. Однако водителя это не устроило. Он покинул автомобиль, догнал школьницу у светофора, забрал у неё шапку и оставил на морозе.

Как рассказала пострадавшая изданию DVHAB.ru, ей стало страшно и обидно. Она позвонила маме и сообщила о случившемся, а та подала заявление в полицию.

— Следственными органами задержан 38-летний водитель маршрутного автобуса, подозреваемый в совершении преступления, — говорится в записи ведомства.

Возбуждено уголовное дело по статье "Грабёж". В настоящий момент решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого.