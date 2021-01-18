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Регион
Опубликовано 18 января 2021, 12:03
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Журналист невнимательно проверил статью, и эта ошибка спустя 12 лет может грозить сроком за педофилию

По словам пользователей Сети, которым близка сфера компьютерных игр, это известная история в узких кругах.

Пользователей "Твиттера" недавно изрядно удивила ситуация, к которой привлёк их внимание автор статей в игровых журналах Семён Костин. Он наткнулся на платформе DTF на пост пользователя Black Wood, который перебирал старые номера журнала "Навигатор игрового мира". И в выпуске от декабря 2008 года в статье о Windows 7 он обнаружил тревожное изображение.

Фото © DFT / Black Wood

Фото © DFT / Black Wood

Автор статьи рассуждал в материале о плюсах новой операционной системы, сравнивая её с Vista. А чтобы читателям было нагляднее, он проиллюстрировал свои слова скриншотом, в котором засветились его недавно скачанные файлы. Среди них было два ролика, название которых отсылало к фильмам для взрослых. И можно было бы просто посмеяться над незадачливым журналистом, если бы в названии также не указывался и возраст участников — шесть и семь лет.

Фото © DFT / Black Wood

Фото © DFT / Black Wood

Семён Костин пояснил, что это было известной шуткой в профессиональных и узких кругах и что в то время она не вызвала особой реакции. Однако теперь, когда общественность относится к таким вопросам со всей серьёзностью, пользователей Сети ошибка журналиста вовсе не повеселила. Многие потребовали, чтобы автором занялись следственные органы. Хоть история и произошла двенадцать лет назад, это не значит, что интересы мужчины могли поменяться.

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Фото © DFT / Black Wood

Анна Бояршина
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