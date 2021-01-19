Умер бывший ведущий программы "Время" Игорь Выхухолев

Причиной смерти стали сердечные проблемы.

Игорь Выхухолев, который вёл информационную программу "Время" в девяностых, умер на 67-м году жизни. Об этом сообщила его дочь Мария Выхухолева.

— Спасибо, папа, за всё, — подписала она фото отца.

В интервью ТАСС Мария Выхухолева уточнила, что причиной смерти отца стали проблемы с сердцем.

Игорь Выхухолев родился в Москве 15 января 1955 года. Окончив Институт стран Азии и Африки (ИСАА) при МГУ в 1978 году, до 1981-го работал в агентстве печати "Новости", затем перешёл в Главную редакцию информационных программ Гостелерадио СССР в качестве редактора программы "Время".

С ноября 1991 года работал комментатором, а с мая 1992-го — ведущим информационных программ телекомпании "Останкино". В 1992–1996 годах Выхухолев был постоянным ведущим программы "Время" на ОРТ, с 1995-го вёл информационные программы, в 2005 году стал шеф-редактором ночного и утреннего информационного вещания Дирекции информационных программ Первого канала. В 2006 году перешёл в ВГТРК.