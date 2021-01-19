В Госдуме поддержали идею ввести в России паспорта вакцинации
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Однако отметили, что нужно будет обеспечить сохранность личных данных граждан.
В Государственной думе глава Комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов выступил за введение в России сертификатов вакцинированных от коронавируса граждан — так называемых ковид-паспортов.
Выступая на заседании комитета, он отметил, что вместе с этим нужно будет обеспечить сохранность личных данных граждан, которые будут получать такие документы.
— Сейчас поднимается тема, например, ковид-паспортов. Дело это очень важное и нужное, но нужно понимать, подобная информация кем и как должна быть использована, — сказал Морозов.
По мнению депутата, нет сомнений в необходимости информации о вакцинации для медиков, а также "для принятия управленческих и организационных решений". В том числе с использованием больших данных (big data).
Ранее инфекционист объяснил, когда ждать коллективного иммунитета после массовой вакцинации от ковида.