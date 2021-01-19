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Опубликовано 19 января 2021, 11:54

В Госдуме поддержали идею ввести в России паспорта вакцинации

Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Однако отметили, что нужно будет обеспечить сохранность личных данных граждан.

В Государственной думе глава Комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов выступил за введение в России сертификатов вакцинированных от коронавируса граждан — так называемых ковид-паспортов.

Выступая на заседании комитета, он отметил, что вместе с этим нужно будет обеспечить сохранность личных данных граждан, которые будут получать такие документы.

Сейчас поднимается тема, например, ковид-паспортов. Дело это очень важное и нужное, но нужно понимать, подобная информация кем и как должна быть использована, — сказал Морозов.

Психиатр дал оценку людям, которые отказываются от вакцинации из-за страха "чипирования"
Психиатр дал оценку людям, которые отказываются от вакцинации из-за страха "чипирования"

По мнению депутата, нет сомнений в необходимости информации о вакцинации для медиков, а также "для принятия управленческих и организационных решений". В том числе с использованием больших данных (big data).

Ранее инфекционист объяснил, когда ждать коллективного иммунитета после массовой вакцинации от ковида.

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Андрей Григорьев
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