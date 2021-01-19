Володин назвал беспределом блокировку аккаунтов Трампа в соцсетях

Подобные сценарии не должны повториться в России, считает председатель нижней палаты парламента.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал беспределом блокировку аккаунтов действующего президента США Дональда Трампа в "Твиттере" и "Фейсбуке". Парламентарий считает действия соцсетей прямым посягательством на фундаментальные права и свободы американцев.

— Для нас сегодня особенно важен этот разговор, чтобы подобный беспредел — а по-другому назвать невозможно — со стороны американских социальных сетей не повторился на территории РФ, — заявил Володин в ходе пленарного заседания нижней палаты.

Он указал на монопольный характер американских информационных платформ и IT-компаний. Спикер ГД задаётся вопросом, какие действия соцсети позволят себе в других государствах, если они так "нагло и бесцеремонно ведут себя в своей собственной стране". Он отметил необходимость обязать международные компании работать в России в рамках национального законодательства.