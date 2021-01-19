В Госдуме разработали законопроект о запрете суррогатного материнства для иностранцев

Кроме того, предлагается ввести ряд ограничений и для граждан России.

В Госдуме разработали законопроект о запрете услуг суррогатного материнства для иностранных граждан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст документа, который пока не внесён на рассмотрение в нижнюю палату парламента.

Депутаты предлагают прописать в законе "Об основах охраны здоровья граждан в РФ" норму, по которой право на технологии суррогатного материнства есть только у россиян или имеющих вид на жительство в России мужчин и женщин, состоящих в зарегистрированном браке в возрасте от 25 до 55 лет. При этом обратиться за помощью они могут не раньше чем через год после брака.

Кроме того, законопроект предполагает, что воспользоваться услугами суррогатной матери можно лишь в том случае, если женщина не может родить ребёнка по медицинским показателям. Это должен установить консилиум врачей.

Авторы инициативы указывают, что суррогатное материнство "стало дешёвым, легальным и беспрепятственным способом преодоления запрета" на усыновление иностранцами российских детей, который был введён в 2021 году на фоне ряда трагических случаев с несовершеннолетними в их новых семьях за границей.