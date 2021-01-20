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Регион
Опубликовано 20 января 2021, 04:12
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Без королей, дам и валетов. В Европе придумали гендерно нейтральные карты

Их создательница уверена в том, что новый вид колоды поможет в борьбе с неравенством.

Игра в карты может навсегда измениться после того, как в Европе придумали колоды без королей, дам и валетов. О новинке сообщает Reuters.

Гендерно нейтральную колоду разработала и выпустила 23-летняя выпускница специальности "Судебная психология" Инди Меллинк из Нидерландов. Девушка рассказала, что идея пришла ей в голову, когда она объясняла правила игры своим кузенам. Тогда ей показалось, что это проявление неравенства, когда король может быть более ценным, чем дама.

Когда у нас есть такая иерархия, это тонкое неравенство влияет на людей в их повседневной жизни, потому что это просто ещё один способ сказать: "Эй, ты менее важен!" — подчеркнула Инди.

Меллинк решила создать собственные карты, в которых привычные король, дама и валет заменены на золото, серебро и бронзу.

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Первые 50 её новых колод быстро раскупили друзья и члены семьи. После этого девушка начала продавать карты через Интернет и уже отправила около 1500 наборов в Бельгию, Францию, Германию и США.

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Идею оценила глава Голландской ассоциации бриджа Берит ван Доббенбург. Она отметила, что задумка хороша, однако формально предстоит сложный переход и изменение правил карточных игр.

Интересно, стоит ли оно того. Но гендерный нейтралитет, я за это! Здорово, что кто-то в таком возрасте это заметил. Это новое поколение, заключила Доббенбург.

Ранее Лайф сообщал, что на Украине перепишут школьные учебники с учётом гендерного равенства.

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Дарья Хомякова
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